Quotencheck

Mit acht neuen Episoden startete die Dokusoap bei Kabel Eins in die bereits neunte Staffel.

Die Dokusoapläuft inzwischen seit Mitte 2017 bei Kabel Eins. In diesen fünf Jahren wurden bereits neun Staffeln mit insgesamt 69 Folgen ausgestrahlt. Zudem wurde das Format auch in Österreich adaptiert und bekam zwei Ableger mit den Titeln «Trecker Babes» und «Bus Babes». Im Fokus steht stets das Ziel, klischeebehaftete und als Männerdomäne geltende Berufe aus Sicht der Frauen zu zeigen, die in diesem Bereich tätig sind.Die acht neuen Episoden der neunten Staffel liefen ab Sonntag, dem 20. März, stets zur Primetime. Zum Auftakt fanden sich 0,89 Millionen Fernsehende auf dem Sender ein, was annehmbaren 2,8 Prozent entsprach. Bei den 0,35 Millionen Jüngeren stand mit passablen 4,3 Prozent Marktanteil der schwächste Wert auf dem Papier. In der darauffolgenden Woche schalteten 0,87 Millionen Zuschauer ein, während sich das Format erneut bei 2,8 Prozent hielt. Die 0,38 Millionen Umworbenen erhöhten hingegen auf ein solides Resultat von 4,9 Prozent.Eine Woche später waren bei den 0,85 Millionen Interessenten noch akzeptable 2,7 Prozent Marktanteil übrig. Auch die 0,37 Millionen Werberelevanten fielen auf 4,6 Prozent Marktanteil zurück. Die Episode am 10. April markierte mit 0,92 Millionen Fernsehenden und passablen 3,0 Prozent den Bestwert auf dem Gesamtmarkt. Auch bei den 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen war die Reichweite in der Zielgruppe so groß wie bei keiner anderen Folge. Erstmals hob sich die Sehbeteiligung über den Senderschnitt und landete bei guten 5,6 Prozent.Zwei Wochen später folgte die nächste Episode, welche 0,85 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegte. Es wurden annehmbare 2,8 Prozent eingefahren. Die 0,39 Millionen Jüngeren hielten sich mit guten 5,2 Prozent Marktanteil weiterhin über dem Senderschnitt. Mit der sechsten Ausgabe musste das Format einen weiteren Rückfall auf 0,78 Millionen Fernsehende hinnehmen. Ein weiteres Mal sank die Quote hier auf 2,7 Prozent. Bei den 0,36 Millionen Umworbenen kamen knapp überdurchschnittliche 5,1 Prozent zustande.In der darauffolgenden Woche ging es mit 0,80 Millionen Interessenten wieder aufwärts auf passable 3,0 Prozent Marktanteil. Bei einem jungen Publikum von 0,36 Millionen Menschen hob sich die Sendung in der Zielgruppe auf den Staffelbestwert von hohen 5,8 Prozent. Zum Staffelfinale am 22. Mai wurde mit 0,76 Millionen Neugierigen und akzeptablen 2,7 Prozent jedoch der Tiefstwert eingefahren. Auch in der Zielgruppe stürzte die Reichweite auf den Negativrekord von 0,33 Millionen Zusehenden. Der Marktanteil sank auf solide 4,8 Prozent.Unterm Strich sahen sich 0,84 Millionen Fernsehzuschauer die acht neuen Episoden der Dokusoap bei Kabel Eins an. Dies resultierte in einer annehmbaren Sehbeteiligung von 2,8 Prozent. Die achte Staffel wurde im Herbst 2021 ausgestrahlt und bestand aus lediglich vier Folgen. Mit 0,87 Millionen Interessenten und 2,8 Prozent Marktanteil kam jedoch ein recht ähnliches Resultat zustande. Damals hatten 0,36 Millionen Umworbene zudem eine Quote von 4,3 Prozent verbucht. In der Zielgruppe ging es diesmal mit 0,37 Millionen Jüngeren und 5,0 Prozent Marktanteil zumindest ein Stück aufwärts.