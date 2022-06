Endlich offiziell: Netflix bestätigt zweite «Squid Game»-Staffel

TV-News

Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk machte in einem Statement erste zaghafte Andeutungen, was die Zuschauer von den neuen Folgen erwarten dürfen.

Spätestens seit Januar ist es kein Geheimnis mehr, dass der Streamingdienst Netflix seine Erfolgsseriefortsetzten werde. Anfang des Jahres bestätigte Ted Sarandos, der Co-Chef und Chief Content Officer von Netflix, auf einer Quartalskonferenz, dass das «Squid Game»-Universum gerade erst begonnen hatte. Zuvor hatte Hwang Dong-hyuk offen über Pläne für weitere Folgen gesprochen. Nun hat Netflix via Twitter die Fortsetzung offiziell kommuniziert.Zu sehen ist ein kurzer Teaser, der eine kurze Animation der gigantischen mechanische Puppe enthält, die in der ersten Folge „Rotes Licht, grünes Licht“ eine über den Tod entscheidende Rolle spielt. Im Auge der Figur war zu eine zwei zu sehen, im Begleittext hieß es: „«Squid Game» kommt offiziell für Staffel 2 zurück!“Angehängt war auch ein Statement von Hwang Dong-hyuk, der bei der südkoreanischen Serie als Regisseur, Autor und Executive Producer fungierte. Er versprach, eine ganz neue Welt würde kommen. Er führt aus: „Es hat zwölf Jahre gedauert, letztes Jahr die erste Staffel von «Squid Game» zum Leben zu erwecken. Aber es hat zwölf Tage gedauert, bis «Squid Game» zur beliebtesten Netflix-Serie aller Zeiten wurde. Als Autor, Regisseur und Produzent von «Squid Game» ein großes Dankeschön an Fans auf der ganzen Welt. Danke, dass Sie unsere Show gesehen und geliebt haben.“ Hwangs Statement geht weiter, indem er ein wenig auf die Story der kommenden Staffel eingeht. Er enthüllte, dass der Protagonist Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) und der maskierte Antagonist, der Frontmann (Lee Byung-hun), beide zurückkehren werden. „Der Mann im Anzug mit Ddakji könnte zurück sein“, schreibt Hwang, bevor er offenbart, dass der Freund von Young-hee, der gigantischen mechanischen Killerpuppe, die den Zuschauern zeigt, wie tödlich das Spiel ist, vorgestellt wird. „Begleiten Sie uns noch einmal für eine ganz neue Runde“, schließt die Erklärung.Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der neuen Folgen machte Netflix keine Angaben. Hwang Dong-hyuk sagte im Mai, dass die nächsten Episoden erst Ende 2023 veröffentlicht werden können. Sollten die neuen Geschichten erst 2024 ihren Weg zu Netflix finden, wäre er auch nicht überrascht, teilte er ‚Vanity Fair‘ damals mit.