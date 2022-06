Die Tischtennis-Champions League bei Sportdeutschland.TV

TV-News

Die DOSB Media GmbH als Betreiber von Sportdeutschland.TV hat sich die Rechte an der ETTU Champions League auf lange Sicht gesichert.

Die Champions League des Tischtennis hat ein neues Zuhause. Ab der Saison 2022/23 werden alle Partien der Königsklasse im Tischtennis live und on demnad exklusiv beim Online-Sportsender Sportdeutschland.TV laufen. Der Deal zwischen der DOSB Media GmbH und Sportradar AG ist lose als "mehrjährige Vereinbarung" definiert und bezieht sich auf die Übertragungsrechte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aus sportlicher Warte befindet sich die ETTU Champions League auch aus deutscher Sicht in einem gewissen Wandel. Borussia Düsseldorf mit Tischtennis-Ass Timo Boll gilt als sechsfacher Champions League-Sieger unangefochten, während sich der TTV Neu-Ulm zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten aufbaut.Verantwortlich dafür sind neben dem deutschen Ass Dimitrij Ovtcharov vor allem Tomokazu Harimoto, Truls Moregard und Lin Yun-Ju. Außerdem treten in der Königsklasse der Tischtennisschläger und weißen Bälle mit dem TTF LIEBHERR Ochsenhausen und dem 1. FC Saarbrücken-TT zwei weitere deutsche Vertreter im Rennen um die Champions League auf. Mit Interesse am Tischtennis können bei Sportdeutschland.TV also auf spannende Duelle "mit deutscher Beteiligung auf Weltniveau" (Zitat Pressemitteilung) garantiert werden.Neben sämtlichen Live-Übertragungen wird Sportdeutschland.TV Highlight-Videos der Partien auf den eigenen Portalen und Social Media Kanälen anbieten. Als Head of Partner Management der DOSB Media GmbH, äußerte sich Julian Rauer dahingehend: "Nach zurückliegenden Engagements in der Übertragung der ETTU CL freuen wir uns, unserem Publikum nun langfristig europäisches Spitzen-Tischtennis anbieten zu können. Die Verpflichtung des Top10 Quintetts durch TTC Neu-Ulm bestätigt uns neben den regelmäßigen Teilnahmen weiterer deutscher Top-Clubs dabei, dass wir mit der Entscheidung zum Erwerb der Champions League Rechte den richtigen Weg eingeschlagen haben."