RTL+ mit Aufstiegsdoku über Schalke 04

TV-News

Im vergangenen Sommer lag der FC Schalke 04 am Boden, ein Jahr später kehrt der Traditionsklub als strahlender Zweitligameister zurück in die Bundesliga. RTL+ hat die Saison begleitet und eine Doku produziert.

Der Streamingdienst RTL+ hat die zurückliegende Saison des Zweitligisten FC Schalke 04 dokumentarisch festgehalten und alle emotionalen Höhe- sowie Tiefpunkte der Aufstiegsreise mit Kameras eingefangen. Herausgekommen ist eine Langzeitdokumentation, die sechs Episoden umfasst und in diesem Herbst auf der Plattform veröffentlicht werden soll.ist eine Produktion von Warner Bros. ITVP Deutschland. Neben großen Fanmomenten verspricht der Streamer ein „authentisches Porträt“, das auch den beispiellosen Umbruch beleuchtet, den der Traditionsclub hinter sich hat.„Wir wollen den Fußballfans auf RTL+ eine neue Heimat bieten – mit exklusiven Spielen der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League, aber auch mit Dokus über Helden des deutschen Fußballs. Wir danken dem FC Schalke 04, der Mannschaft und den Fans, dass wir sie bei ihrer emotionalen Heldenreise begleiten durften und freuen uns sehr darauf sie zusammen mit unserem Produktionspartner Warner Bros. im Herbst auf RTL+ noch einmal aufleben zu lassen“, erklärt Frauke Neeb, Programmdirektorin RTL+.Bernd Schröder, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, fügt an: „Unser Verein blickt auf eine in vielen Belangen historische Spielzeit zurück. Trotz aller Unsicherheiten und Zukunftssorgen hat die Vereinsführung im Frühjahr 2021, als der Abstieg schmerzte und kaum jemand von einem umjubelten Comeback zu träumen wagte, die mutige Entscheidung getroffen, den größten Umbruch in der Vereinsgeschichte filmisch festhalten zu lassen – mit heutigem Wissen ein Glücksfall. Wir freuen uns darauf, zusammen mit Warner Bros. und RTL+ unseren Fans einzigartige Einblicke in die gemeinsame Reise geben zu können.“Nachüber den MSV Duisburg ist «Schalke 04 – Zurück zum Wir» die zweite Langzeitdoku aus dem Fußball. Von der Duisburg-Reihe erscheinen am 21. Juni vier neue Folgen.