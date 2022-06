RTL kommt fast an das ZDF ran

Quotennews

Es hat nur ganz wenig gefehlt und in einer Kategorie war RTL sogar besser als der öffentlich-rechtliche Sender. Sonst war der Filmvergleich der Privaten eine klare Sache.

Am gestrigen Sonntagabend entschied sich RTL für den 2019-Film «Angel Has Fallen» ► , was so weit keine Schlagzeile wert wäre. Doch in Verbindung damit, dass der Streifen 2021 erstmals im deutschen Free-TV beim ZDF lief, lässt sich ein spannender Vergleich konstruieren. Vor allem, weil RTL die Kollegen aus dem Öffentlich-Rechtlichen beinah überbieten hätte können. Damals schauten im Zweiten ab 22:15 Uhr 2,32 Millionen Zuschauer und 0,52 Millionen Jüngere zu, die Marktanteile müssen an dieser Stelle eher ignoriert werden, da der Film beim ZDF nicht in der Primetime lief und die Anteile demnach höher ausfallen. Dennoch: RTL konnte mit den gestrigen 2,2 Millionen erreichten Zuschauern eine ordentliche Duftmarke setzen. Mit 0,77 Millionen Umworbenen war der Privatsender aus Köln erwartungsgemäß erfolgreicher. Für RTL lagen die Marktanteil bei insgesamt 8,9 Prozent und starken 13,3 Prozent am Zielgruppen-Markt.Direkt danach präsentierte sich mit deutlichem Abstand «Black Panther» ► bei ProSieben . Der Marvel-Streifen sicherte sich so 4,7 Prozent Marktanteil und ganze 8,7 Prozent am Markt der Umworbenen, bei 0,48 Millionen entsprechenden Zuschauern.bei Sat.1 scheiterte schon an der 1-Million-Marke und konnte mit 0,91 Millionen Zuschauern für nur 3,9 Prozent Marktanteil sorgen. Hier lag die Zielgruppe mit 0,37 Millionen Umworbenen bei 6,8 Prozent. Das Schlusslicht machte Grünwald-Sender RTLZWEI mit. Hier schauten 0,52 Millionen Zuschauer rein, der Marktanteil enttäuschte mit 2,0 Prozent. Die Zielgruppe konnte nichts an dem Eindruck ändern. Mit 0,22 Millionen Zuschauern erreichte der Film lediglich 3,7 Prozent des Marktes.Der starke Film-Vorlauf verhaltbei RTL zu einem guten Ergebniss von 1,02 Millionen Zuschauern im Anschluss, zudem schauten 0,39 Millionen Umworbene zu. Die Marktanteile blieben mit 6,8 und 10,9 Prozent gut. Danach zeigte sich bei der roten Sieben aus Unterföhring «Captain Marvel» ► vor noch 0,63 Millionen Zuschauern und 0,21 Millionen Umworbenen, sodass 6,9 Prozent gesamt und 9,0 Zielgruppen-Prozent verblieben. Sat.1 und RTLZWEI tauschten die rote Laterne, dennlag mit 0,46 Millionen Zuschauern und 0,15 Millionen nun vor «Abgang mit Stil» ► . Der späte Sat.1-Streifen konnte noch 0,36 Millionen Zuschauer und ebenfalls 0,15 Millionen jüngere Zuschauer halten. Damit endete der RTLZWEI-Tag mit 3,3 und 4,6 Prozent, Sat.1 verabschiedete sich mit 4,0 und 6,7 Prozent.