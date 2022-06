«Hot oder Schrott - Promi Spezial» ist leicht verbessert

Quotennews

Bisher ist es ein Auf und Ab mit dem «Hot oder Schrott - Promi Spezial». Ende Mai sollten 1,22 Millionen zuschauen, eine Woche darauf nur noch 0,8 Millionen. Und gestern?

Das Allestester-Formatkam am 29. Mai imzurück an den Start am Sonntagabend. Vorerst zeigten sich die Zuschauer begeistert. 1,22 Millionen Zuschauer und 0,55 Millionen Umworbene sprachen eine klare Sprache. Auch die Marktanteile überzeugten mit 4,8 und 8,7 Prozent zum Start. Dennoch ließ die Begeisterung nach. Am 05. Juni schauten nur noch 0,8 Millionen und 0,35 Millionen zu. Die Marktanteile sanken mit 3,6 und 6,9 Prozent gen Bedeutungslosigkeit. Doch offenkundig lohnt sich bei der roten Kugel von VOX ein langer Atem.Gestern verbesserte sich die Show zumindest etwas auf 0,83 Millionen Zuschauer im Gesamten, wenngleich die Zielgruppe mit 0,31 Millionen Werberelevanten weiter schrumpfte. In Sachen Marktanteil ergab sich mit 3,7 Prozent eine minimale Steigerung zur letzten Ausgabe, die Zielgruppe verlor mit 5,9 Prozent einen ganzen Punkt. Im Vergleich zur Vorwoche liefert auch der Vorabend besser ab. Letzte Woche lief im direkten Vorlauf auf die Primetimevor 0,99 Millionen Zuschauern und 0,3 Millionen Umworbenen. Sprich, es ergaben sich Marktanteile von 4,9 und 7,5 Prozent.Gestern zeigte sich der Vorabend deutlich verbessert mit 1,12 Millionen Zuschauern, sodass auch der gesamte Marktanteil auf 5,9 Prozent steigen sollte. Die Zielgruppe verbesserte sich auf 0,32 Millionen werberelevante Zuschauer und der dazugehörige Marktanteil sprang auf 7,9 Prozent.