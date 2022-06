Primetime-Check

Wie lief es für die Krimi-Wiederholung im ZDF? Konnte der Kaufhaus-Erpresser im Ersten punkten? Wie stark performte «Birgits starke Frauen»?

Das Erste startete mit der Dokumentationüber den Kaufhaus-Erpresser aus den 90er-Jahren in die Primetime. Für das Programm interessierten sich 2,24 Millionen Zuschauer, darunter 0,56 Millionen Jüngere. Die Marktanteile beliefen sich auf ausbaufähige 9,1 und sehr gute 10,4 Prozent.undverfolgten im Anschluss 2,15 und 2,45 Millionen, der Gesamtmarktanteil stieg von 8,9 auf 12,7 Prozentpunkte. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 5,8 und 9,9 Prozent drin. Das ZDF wiederholte, 4,53 Millionen sahen den Film von 2020, sodass ein Marktanteil von 18,3 Prozent zustande kam. Beim jungen Publikum standen 0,38 Millionen und solide 6,9 Prozent zu Buche. Fürundblieben 3,71 und 2,07 Millionen dran, die Marktanteile sanken auf 16,1 und 14,1 Prozent bei allen und lagen bei 8,9 und 6,9 Prozent bei den Jüngeren.Sat.1 ging mitvöllig unter und erreichte nur 0,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, sodass der Bällchensender sich mit katastrophalen 1,3 respektive 1,8 Prozent Marktanteil zufriedengeben musste.undmachten ihre Sache bei ProSieben etwas besser und kamen auf 0,84 und 0,77 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe zeigte die Quotennadel unterdurchschnittliche 6,7 und 6,3 Prozent an. Beste TV-Station der Sendergruppe wurde damit Kabel Eins mit dem Filmdoppel ausund, für das sich 1,34 und 0,60 Millionen Zuschauer interessierten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 5,7 und 6,2 Prozent, bei den Umworbenen sorgten 0,42 und 0,24 Millionen für starke 7,8 und sensationelle 9,8 Prozent.Gefragtestes Primetime-Format der Privaten wurde, dem sich 1,93 Millionen stellten. RTL fuhr damit Marktanteile von 9,7 und 14,9 Prozent ein.bestätigte zwischendurch diese Werte und holte mit 1,90 Millionen Sehern Einschaltquoten von 9,5 und 14,3 Prozent.war mit Folge zwei kein Erfolg, es schalteten lediglich 0,52 Millionen Zuschauer ein, sodass der Sender mit der roten Kugel 6,2 Prozent in der Zielgruppe einfuhr. RTLZWEI probierte sich an der neuen Rankingshow. Die Ausgabe zum Thema Camper sahen 0,63 Millionen Interessierte, sodass der Grünwalder Sender auf ordentliche Marktanteile von 2,6 und 5,2 Prozent blicken kann. Fürbleiben noch 0,42 Millionen dran. Die Marktanteile bewegten sich ab 22:20 Uhr bei 3,7 und 4,4 Prozent.