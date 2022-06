Carlos Valdes geht zu Hulu

US-Fernsehen

Dort macht der ehemalige «The Flash»-Darsteller bei einer Musical-Serie mit.

Carlos Valdes wird neben Mae Whitman in der kommenden Hulu-Seriezu sehen sein. Die Serie wurde im Januar bei Hulu für acht Episoden bestellt. Es handelt sich um eine romantische Musikkomödie, die in New York City in den letzten Tagen des Jahres 1999 spielt. Sie folgt der außergewöhnlichen Geschichte eines gewöhnlichen Paares, das sich ineinander verliebt – und entdeckt, dass das größte Hindernis auf dem Weg zum gemeinsamen Glück vielleicht nur sie selbst sind – und die tückische Welt der Erinnerungen, Obsessionen, Ängste und Fantasien, die in ihren Köpfen lebt.Valdes wird Miguel spielen. Sensibel und nachdenklich, mit einer künstlerischen Sensibilität und einer romantischen Ader, hat Miguel immer mit dem Gefühl gekämpft, nicht ganz dazuzugehören. Nach einer katastrophalen Trennung hat Miguel beschlossen, sich neu zu erfinden, seine Gefühle zu begraben und eine vielversprechende Karriere als Konzeptkünstler für Videospiele für die lukrative Welt des Investmentbankings aufzugeben, fest entschlossen, nie wieder verletzt zu werden.Valdes ist vor allem durch seine Rolle in der CW-Serie «The Flash» bekannt, in der er sieben Staffeln lang Cisco Ramon spielte. Steven Levenson wird auch als Showrunner fungieren, während Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez Originalsongs für die Serie schreiben werden.