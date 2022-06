«Morning Show»: Jennifer Aniston äußerte sich

US-Fernsehen

Die Schauspielerin, die auch inhaltlich an dem Format beteiligt ist, möchte, dass Alex die Liebe findet.

Ist Alex bereit, die Vergangenheit vollständig hinter sich zu lassen? In Staffel drei vonvon Apple TV+ könnte das der Fall sein – zumindest hofft Jennifer Aniston das. "Ich denke, es ist an der Zeit, dass Alex etwas Liebe und Leidenschaft findet", sagt Aniston gegenüber „Variety“. "Sie könnte die Kontrollen ablegen und in die Verletzlichkeit gehen und ihr Herz öffnen, was sie, glaube ich, noch nie wirklich getan hat."Die Schauspielerin würde es auch gerne sehen, wenn Alex mehr Freunde in ihrem Leben begrüßen würde. "Sie braucht eine gute Freundin! Chip ist Chip, aber komm schon", lacht Aniston. "Wir brauchen sie, um auszugehen und einen Mädelsabend zu haben – und nicht, naja. Chaotisch! Ich möchte sehen, wie sie in den Supermarkt geht und einfach ein bisschen in der Welt herumläuft und aus ihrem Elfenbeinturm herauskommt."Da die #MeToo-Bewegung im Mittelpunkt der ersten «The Morning Show»-Staffel stand und COVID-19 ein großes Thema in Staffel zwei war, wird es auch in der kommenden dritten Staffel ein großes Thema geben – aber Aniston hält sich noch bedeckt.