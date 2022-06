Quotencheck

In diesem Frühjahr packte VOX neun neue Episoden seiner Investmentshow aus. Die Reichweiten sind etwas gesunken.

Der Fernsehsender VOX hielt auch in diesem Jahr an seiner erfolgreichen Fernsehshowfest. Logisch, immerhin sind die Reichweiten weiterhin klasse. Die erste Episode der elften Staffel, die am 4. April gesendet wurde, lockte 2,20 Millionen Zuschauer an. Dort ging es unter anderem um ein nachhaltiges Haargummi, das von Ralf Dümmel 250.000 Euro bekam. Die Sendung sorgte für 8,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen erwirtschaftete VOX 0,94 Millionen und sicherte sich einen Marktanteil von 14,9 Prozent.Eine Woche später schalteten 2,04 Millionen Menschen ein, hier stiegen Carsten Maschmeyer und Georg Kofler bei einer Art interaktive Hörbücher von Unternehmer Max Rose ein. 120.000 Euro machten die Investoren locker, um eine 20-prozentige Beteiligung zu bekommen. Der Sender VOX schaffte es mit dieser und anderen Geschichten zu 7,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 0,96 Millionen Zuschauer gemessen, sodass man auf 15,3 Prozent Marktanteil kam.Die dritte Folge lief am Ostermontag, da schalteten nur noch 1,82 Millionen Zuschauer ein. Dies machte sich auch in der Zielgruppe mit nur noch 0,84 Millionen und 13,1 Prozent Marktanteil bemerkbar. Aber schon wenige Tages später erreichte die Gründershow wieder solide 2,09 Millionen Zuschauer, die zu 8,3 Prozent Marktanteil führten. In der Zielgruppe verzeichnete VOX mit 0,97 Millionen Zuschauer das beste Ergebnis der Staffel, der Marktanteil belief sich auf 15,7 Prozent.Am Montag, den 2. Mai, fiel «Die Höhle der Löwen» auf 1,78 Millionen Zuschauer. Dort wollten drei Gründer ihren Duschaufsatz für 2,7 Millionen Euro pitchen, der Meersalz bringen soll. Doch das Trio ging leer aus, stattdessen freute sich VOX über 1,78 Millionen Zuschauer. Zwar holte man bei den 14- bis 49-Jährigen mit 0,79 Millionen den schlechtesten Deal, aber immerhin standen noch sehr gute 12,7 Prozent auf der Uhr.Am 16. Mai erklomm man noch einmal die Zwei-Millionen-Marke, das Format erzielte mit der siebten Folge satte 8,2 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern fuhr man 0,94 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,6 Prozent ein. Das Finale, gezeigt am 6. Juni, endete mit multifunktionalen Transportrollen, in die Dümmel investierte. Der Abschluss der Runde sorgte für 1,92 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen standen 15,1 Prozent auf der Uhr.Die elfte «Die Höhle der Löwen»-Staffel ist für VOX ein großer Erfolg. Im Durchschnitt schalteten 1,94 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil bewegte sich bei siebeneinhalb Prozent. 0,89 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden gemessen, der Marktanteil lag bei 14,4 Prozent.