«Guidos Wedding Race» auch im Sommer kein Quotenbringer

Quotennews

Das Format mit Guido Maria Kretschmer konnte sich im Vergleich zum vergangenen Herbst in der Zielgruppe aber ein wenig steigern.

Im Oktober 2021 probierte VOX ein neues Hochzeitsformat mit Sendergesicht Guido Maria Kretschmer aus, doch für die Premiere voninteressierten sich an jenem Sonntagabend nur 0,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, weswegen der Kölner Sender nur Marktanteile von 2,3 Prozent bei allen und miserablen 2,2 Prozent in der Zielgruppe einfuhr. Der schlechten Quoten zum Trotz zeigte VOX am Montagabend eine zweite Folge.Doch auch über ein halbes Jahr später gilt: «Guidos Wedding Race» wird kein Quotenbringer. Zwar machte die Sendung eine etwas verbesserte Figur, es schalteten aber dennoch nur 0,52 Millionen Zuschauer ein. Die Sehbeteiligung beim Gesamtpublikum steigerte sich auf 2,5 Prozent. In der Zielgruppe stieg die Reichweite von 0,14 Millionen auf 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass hier ein deutlicherer Anstieg auf 4,6 Prozent zu verzeichnen war. Als Erfolg dürfte die Sendung damit wohl dennoch nicht durchgehen.Dies ist derzeit vor allem, das die sagenhaften Werte der vergangenen Wochen nicht ganz aufrechterhalten konnte, aber dennoch mit 0,97 Millionen Zuschauern ab drei Jahren in die neue Woche startete. Vergangene Woche überstieg man in drei von vier Fällen die Millionen-Marke. Die Marktanteile beliefen sich diesmal auf solide 4,9 Prozent bei allen Sehern und guten 8,1 Prozent bei den Umworbenen. Im Juni lag die Kochsendung zuletzt immer über diesem Wert.