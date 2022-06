«Things I'm Seeing Without You»: Alyssa Milano adaptiert Roman

US-Fernsehen

Mit ihrer Produktionsfirma wird die Schauspielerin das Projekt selbst verfassen.

A+E Studios entwickelt eine Serienadaption des Peter Bognanni Buches(Mein Leben oder ein Haufen unvollkommener Momente) mit Alyssa Milano als Autorin an Bord. Milano wird das Projekt nicht nur schreiben, sondern auch produzieren. Peter Farrelly, der 2019 zwei Oscars für seine Arbeit an «Green Book» ► gewonnen hat, wird Regie führen und die Produktion übernehmen. Tim Mason wird als ausführender Produzent und Showrunner fungieren. Mason war zuletzt Co-Schöpfer, Showrunner, ausführender Produzent und Regisseur bei der Showtime-Serie «Work in Progress».Samantha Kurtzman-Counter und Abbie Schiller von The Mother Company werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. A+E Studios wird die Serie in Zusammenarbeit mit Range Media Partners produzieren. Milano steht unter einem First-Look-Vertrag mit A+E. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein Sender oder Streaming-Dienst beteiligt.In der Serie unterhält sich die sechzehnjährige Tess jeden Tag mit Jonah – über SMS, Tweets und E-Mails. Als sie erfährt, dass er durch Selbstmord gestorben ist, bricht ihre Welt zusammen. Mit gebrochenem Herzen und traumatisiert findet sich Tess unerwartet bei ihrem entfremdeten Vater Duncan wieder und fragt sich, wie gut sie den Jungen kannte, den sie ihren Freund nannte. Die komplizierte Teenagerin und ihr weniger komplizierter Vater kommen zusammen, um zu lernen, was es bedeutet, jemanden zu lieben, jemanden zu verlieren und sich durch die schönen und seltsamen Qualen der Nachwirkungen zu kämpfen.