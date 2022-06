«Law & Order» freut sich über Mehcad Brooks

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird in der 22. Staffel des Dramas mitwirken.

Mehcad Brooks wird in der 22. Staffel vonbei NBC einen Polizisten spielen. Brooks stößt zu einer wiederkehrenden Besetzung, die den Serienveteranen Sam Waterston sowie Jeffrey Donovan, Camryn Manheim, Hugh Dancy und Odelya Halevi umfasst. Zuvor wurde bekannt gegeben, dass Anthony Anderson, der für Staffel 21 zurückgekehrt war, in Staffel 22 nicht mehr dabei sein wird. Details über die Rolle, die Brooks spielen wird, werden noch geheim gehalten.Brooks spielte kürzlich die Rolle des Jax in der Neuauflage von «Mortal Kombat». Er ist auch bekannt für seine Rolle als James Olsen in der CW-Serie «Supergirl» sowie für Serien wie «Desperate Housewives», «True Blood» und «Necessary Roughness».Dick Wolf hat das «Law & Order»-Franchise geschaffen und ist bei der Neuauflage als ausführender Produzent tätig. Rick Eid, Arthur Forney und Peter Jankowski sind ebenfalls ausführende Produzenten. «Law and Order» wird von Wolf Entertainment und Universal Television produziert.