«Meiberger»: VOX sichert sich ServusTV-Serie

TV-News

Außerdem hat RTL Passion die Ausstrahlung der russischen Serie «Kitchenblock – Tödliches Sommercamp» angekündigt.

Serien-Nachschub im Hause RTL Deutschland: Wie VOX angekündigt hat, wird der Kölner Sender ab dem 13. Juli die österreichische Serieausstrahlen. Die achtteilige erste Staffel lief einst im Herbst und Winter 2018 bei ServusTV. Nun lässt der Sender mit der roten Kugel die mit Fritz Karl besetzte Reihe auf die RTL+-Seriefolgen, die ab 29. Juni das Programm am Mittwoch füllt.Die erste Folge der Serie dreht sich um einen Mordfall, bei dem eine Frau ihren schlafenden Mann erstochen haben soll. Gerichtspsychologe Meiberger (Fritz Karl) muss ein Gutachten über die Frau erstellen. Meiberger entdeckt, dass die Frau schon seit ihrer Jugend an einer Form des "Somnambulismus" leidet – sie schlafwandelt. Nun muss klärt werden, ob der Tod des Mannes ein tragischer Unfall war oder nicht. Privat wird Meiberger von der Neuigkeit überrascht, dass seine Ex-Frau Karo (Jaschka Lämmert) plant, wieder zu heiraten. In weiteren Rollen sind Ulrike Tscharre, Cornelius Obonya, Reinhard Nowak, Gunther Gillian, Nives Bogad, Felix Kreutzer, Theresa Martini, Marlene Morreis, Thomas Otrok, Franz Josef Danner und Tanja Raunig zu sehen.Unterdessen hat RTL Passion für den Donnerstag, 14. Juli, den Start der russischen Serieangekündigt. Der Pay-TV-Sender zeigt die Deutschlandpremiere der achtteiligen Mystery-Jugend-Serie immer um 20:15 Uhr. Die Serie spielt im Sommer zu Zeiten der Sowjetunion. Valerka Lagunov (Pyotr Natarov) und andere Kinder reisen im Burevestnik Jugendcamp an. Doch was zu dem Zeitpunkt niemand weiß: Hinter der Fassade des Spaßes verbirgt sich das Böse und wird schon bald sein Gesicht zeigen. In weiteren Rollen spielen unter anderem Maria Abramova und Daniil Vershinin. Die Regie übernahm Svyatoslav Podgayevskiy.