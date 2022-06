KristieAnne Reed wird Bruckheimer-Chefin

Köpfe

Die erfahrene Produzentin arbeitet seit über 25 Jahren im Fernsehbusiness.

Nach 25 Jahren und mehr als 1.000 Episoden ist KristieAnne Reed zum CEO von Jerry Bruckheimer Television befördert worden. Reeds Beförderung folgt auf das Ausscheiden von Jonathan Littman als BruckheimerTV-Chef nach 25 Jahren in dieser Funktion. Reed hat ebenfalls mehr als ein Vierteljahrhundert bei Bruckheimer verbracht, wobei sie im Spielfilmbereich anfing. Sie wurde zu einer Schlüsselfigur, als das Unternehmen in den frühen 2000er Jahren ins Fernsehgeschäft einstieg, und wechselte 2005 formell zu Bruckheimer TV in Vollzeit."Ich freue mich sehr, dass KristieAnne diese neue Position in der Leitung unserer Fernsehabteilung übernimmt", sagte Jerry Bruckheimer. "Sie hat ihr Engagement für dieses Unternehmen bewiesen und ist eine hervorragende Produzentin.""Ich bin Jerry dankbar für jeden Tag, den wir gemeinsam verbracht haben, und ich bin begeistert, diese neue Rolle zu übernehmen und weiterhin großartiges und fesselndes Fernsehen mit den erstaunlichen Künstlern zu machen, die unsere Partner sind", sagte Reed. "Dieses Unternehmen ist seit über 25 Jahren mein Zuhause, und ich freue mich auf die nächsten 25 Jahre."