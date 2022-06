Zwei neue «Sweet Home»-Staffeln bestellt

International

Der Streamingdienst Netflix setzt das Format mit Lee Si-young, Ko Min-si und Park Kyu-young fort.

Netflix hat bestätigt, dass die Staffeln zwei und drei vonmit erweiterter Handlung und Besetzung nacheinander produziert werden. Die beliebten Stars Song Kang und Lee Jin-uk kehren zurück, zusammen mit der Originalbesetzung Lee Si-young, Ko Min-si und Park Kyu-young. Sie werden sich wieder mit Hit-Regisseur Lee Eung-bok zusammentun, um die unvollendete Geschichte der Überlebenden von Green Home zu erzählen. Die neu bestätigten Darsteller Yoo Oh-seong, Oh Jung-se, Kim Moo-yeol und Jung Jin-young runden das Ensemble ab."Staffel zwei wird einen neuen Schauplatz beinhalten, und die technischen Details, die wir in Staffel eins nicht verfeinern konnten, werden in Staffel zwei weiter verfeinert", sagte der Regisseur und deutete damit ein größeres Franchise-Universum und eine noch beeindruckendere Optik an.Als Staffel eins im Jahr 2020 auf Netflix veröffentlicht wurde, setzte sie mit ihren furchterregenden Monstern und ihrer cleveren Erzählweise neue Maßstäbe im Genre der Monsterfilme und erhielt von den Fans begeisterte Kritiken. Die „South China Morning Post“ beschrieb die Serie als "gruseligen Spaß", während Decider die Serie zum Streamen empfahl, weil "Sweet Home sich durch sein Setting und seine Monster auszeichnet."