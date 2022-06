Paramount setzt Raffaele Annechhino für die Tür

Köpfe

Raffaele Annecchino, Präsident von Paramount International Studios, Networks und Streaming, verlässt das Unternehmen.

In einer wichtigen Phase der Einführung von SkyShowtime werden Paramount Global und Raffaele Annechhino getrennte Wege gehen. Annechhino hatte bislang den Posten des Präsident von Paramount International Studios, Networks und Streaming. Während seines Aufstiegs bei der heutigen Paramount war Annecchino bekannt dafür, dass er ein enges Verhältnis zu Paramount-CEO Bob Bakish hatte, aber es scheint, dass dieses Verhältnis plötzlich gestört ist. Von Paramount International war am Mittwoch keine unmittelbare Stellungnahme zu erhalten.In einem knappen internen Paramount-Memo, heißt es, dass JC Acosta, Präsident, International Studios, Streaming und Networks für Südeuropa, Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika; Maria Kyriacou, Präsidentin, Australien, Kanada, Israel und Großbritannien; und Mark Specht, Executive VP und Managing Director, Zentral- und Nordeuropa und Asien, "als Interimschefs einspringen werden, um das internationale Geschäft zu führen."Annecchino leitete die Expansion von Paramount+, das in einem jüngsten Coup die Heimat für gestreamte Kricketspiele der Indian Premier League werden soll, wenn der Streamer 2023 nach Indien expandiert, was einen Schlag für Disney+ in der Region bedeutet. Während seiner langen Tätigkeit bei der heutigen Paramount wurde Annecchino im Dezember 2020 zum Präsidenten und CEO der damaligen ViacomCBS Networks International ernannt, wo er für die Mediennetzwerke und die damit verbundenen Geschäfte außerhalb der USA zuständig war.