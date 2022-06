Blockbuster-Battle

Will Smith war bereits vor seinem Oscar-Auftritt Teil eines «Suicide Squads» – damals als Deadshot an der Seite von Margot Robbie und Jared Leto. Kann die DC-Verfilmung den Sieg gegen The Rocks «San Andreas» und Kevin James‘ «Der Kaufhaus Cop 2» holen?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Dwayne "The Rock" Johnson ist auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter: Kalifornien wird von einem schweren Erdbeben erschüttert; es gilt als die schlimmste Naturkatastrophe der Geschichte. Der Rettungspilot Ray Gaines wird zum Einsatz gerufen und muss in den Trümmern nicht nur Fremde retten, sondern ist auch auf der Suche nach seiner Tochter Blake. Gemeinsam mit seiner entfremdeten Frau Emma will er Blake finden und gleichzeitig die Ehe-Differenzen überwinden. Quotenmeter zog dieses Fazit über den Actionfilm : „Es lebe das Katastrophenkino der Neunzigerjahre! Brad Peytons Mega-Blockbuster «San Andreas» ist so schlecht, dass er schon fast wieder gut ist. Bleibt die Frage, inwiefern das gewollt ist…“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Nach vielen Jahren als Kaufhaus Cop gönnt Paul Blart sich einen Urlaub mit seiner Tochter Maya in Las Vegas. Dort will Paul die Security Guard Expo, eine Messe für Wachmänner, besuchen. Außerdem wollen er und seine Tochter noch einmal Zeit miteinander verbringen, bevor Maya auszieht, um aufs College zu gehen. Doch kaum im Hotel angekommen, hat Maya nur noch Augen für den gutaussehenden Hotel-Mitarbeiter Lane und es kommt zu einem gehörigen Streit zwischen Vater und Tochter. Als Maya jedoch in die Fänge des skrupellosen Gangsterbosses Vincent gerät, der plant verschiedene Hotels und Casinos in der Stadt auszurauben, zieht Paul alle Register und zeigt erneut, wozu ein Kaufhaus Cop fähig ist. Quotenmeter zog ein vernichtendes Urteil : „Fans von Kevin James gehören wohl noch am ehesten zu denen, die mit «Der Kaufhaus Cop 2» etwas anfangen können. Leider machen es die vorhersehbaren Gags, schlechte Animationen, lieblosen Actionszenen und die zusammengeschusterte Handlung selbst den hartgesottensten Adam-Sandler-Humor-Liebhabern schwer, den Streifen zu mögen.“Quotenmeter.de: 2Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 1IMDb User Rating: 4(ProSieben, 20:15 Uhr)Will Smith, Jared Leto und Margot Robbie als Superschurken in einer spektakulären DC-Comicverfilmung: Was soll man tun, wenn eine bisher ungeahnte Macht die Menschheit bedroht? Die bösesten der Bösen zu einer Task Force rekrutieren und sie die Welt retten lassen! Man muss diese gefährlichen Psychopaten nur noch dazu kriegen, dass sie tun, was ihnen befohlen wird. Quotenmeter hatte sich vor sechs Jahren mehr von dem Blockbuster erhofft: „«Suicide Squad» ist wahrlich kein runder Film, und ein wagemutig variantenreicher Film ist David Ayer mit diesem Schurkenactioner ebenso wenig gelungen. Was diese Comicadaption hingegen darstellt, ist ein tonal gewaltig unausgewogenes, kurzweiliges Chaos mit coolen Figuren und jeder Menge liegen gebliebenem Potential.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 6