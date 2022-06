Blockbuster-Battle

ProSieben verbindet den Filmabend mit dem Spieleabend und zeigt «Game Night». Können VOX mit «Fifty Shades of Grey» und Kabel Eins mit der «Noah»-Geschichte dagegen halten?

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)Filmkomödie mit Jason Bateman und Rachel McAdams: Max und Annie sind leidenschaftliche Brettspieler und laden ihre Freunde regelmäßig zu einer geselligen Runde ein. Eines Abends mischt Max' Bruder Brooks die sonst sehr gewöhnlichen Game Nights mit einem besonderen Plan auf: eine Entführung - wer sie aufklärt, gewinnt. Doch als die Freunde die Ermittlungen aufnehmen, jagt eine Wendung die nächste und niemand ist sich mehr sicher, was Spiel und was Wirklichkeit ist. Quotenmeter fand viel Lob in der Kino-Kritik: „Ein toll aufgelegter, sympathischer Cast spielt markige, plausible Figuren, die sich Sprüche klopfend aufgeweckt und launig-aufgekratzt durch einen verrückten, geschickt eingefädelten Plot manövrieren – begleitet von edler Klang- und Bildästhetik in Thrillermanier.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 7(VOX, 20:15 Uhr)Aus der schüchternen Anastasia Steele ist Mrs. Grey geworden. An der Seite ihres superreichen Ehemanns Christian genießt sie den Luxus. Doch sorglos soll Anas Leben nicht bleiben: Sie entwickelt nicht nur Zweifel an Christians Treue, sondern wird vor eine weitere Herausforderung gestellt, als ihr eifersüchtiger Ex-Boss Jack versucht, das Glück des Paares zu zerstören. Denn Christian reagiert darauf mit fragwürdigen Methoden. Das Fazit der Quotenmeter-Kritik lautete: „Teil eins war eine Katastrophe, Teil zwei war okay und der Abschluss der «Fifty Shades of Grey»-Reihe ist nun eine Romanze geworden, die sich trotz ihres Namens nicht mehr zu verstecken braucht. Ein liebloser Thriller-Plot verhindert zwar, dass sich hier von „gut“ sprechen lässt, doch die steigende Qualitätskurve innerhalb des Franchise ist ebenso erstaunlich wie beispiellos.“Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDB User Rating: 4(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Oscar-Gewinner Russell Crowe rettet die Welt: Noah wird seit Jahren von Visionen vom Ende der Welt heimgesucht. Er glaubt, dass die Nachfahren Kains durch ihre rücksichtslose Zerstörung der Schöpfung dem Zorn Gottes zum Opfer fallen werden. Methusalem hilft ihm, zu erkennen, dass es eine Chance für Noah und seine Familie gibt, den kommenden Sturm zu überleben. Er muss in Gottes Auftrag eine gewaltige Arche bauen, um die unschuldigen Tiere für einen Neuanfang der Welt zu retten. Quotenmeter titelte in seiner Kino-Kritik vor acht Jahren: „Mit der kontrovers debattierten Bibelverfilmung «Noah» liefert Meisterregisseur Darren Aronofsky seine schwächste Arbeit ab.“Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 7IMDb User Rating: 6