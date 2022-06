«Tonis Welt» wird schwächer und dann besser

Quotennews

Die Primetime-Folge von «Tonis Welt» enttäuschte, die zweite Episode des Abends riss das Ruder etwas herum. Dennoch flacht die Serie bei VOX ordentlich ab.

Schon zum Start vonam vergangenen Mittwoch war klar: Die Zeiten von über eine Million Zuschauern ist vorbei. Die ersten beiden neuen Folgen verfolgten noch 0,99 und 0,97 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen damit am 08. Juni bei 4,0 und 4,1 Prozent. Auch die Zielgruppe konnte sich nicht wirklich präsentieren. Mit 0,34 und 0,39 Millionen Umworbenen kann man hingegen einigermaßen an Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen. Die Marktanteile von 5,8 und 6,7 Prozent erscheinen hier als in Ordnung.In Woche zwei der Serie ist nun aber Klarheit vorhanden, es geht rapide bergab. Ab 20:15 Uhr schauten nur noch 0,6 Millionen Zuschauer im Gesamten die VOX-Serie, der Marktanteil von 2,9 Prozent enttäuschte hier komplett. Auch die Zielgruppe ließ jegliche Hoffnungen abreisen. Mit lediglich 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen erschreckten die sich ergebenden 4,6 Prozent Marktanteil. Glücklicherweise holte die zweite Episode des Abends ab 21:15 Uhr die Kohlen zumindest im Gesamten etwas aus dem Feuer. Mit 0,68 Millionen Zuschauern schalteten etwas mehr als zur Primetime zu, der Marktanteil stieg auf immer noch bedenkliche 3,3 Prozent.Die Zielgruppe steigerte sich eine Reichweite von 0,22 Millionen Umworbenen, wobei der Marktanteil dennoch auf 4,5 Prozent und damit ein neues Allzeit-Tief sank.ließ den VOX-Abend weiter schwach ausklingen. Mit 0,51 Millionen Zuschauern und 0,18 Millionen Umworbenen ab 22:15 Uhr wird bei der roten Kugel niemand etwas anfangen können. Die Marktanteile mit 3,0 und 4,4 Prozent bestätigen das schwache Bild. Ab 23:15 Uhr erlebte der Sender hingegen ein kurzes Hoch, als eine weitere Folge «Bones» plötzlich vor 0,62 Millionen Zuschauern und 0,27 Millionen Umworbenen laufen sollte. Am späten Abend steigerten sich die Marktanteile also nochmal auf 5,3 und 9,1 Prozent.