Sat.1 gewinnt das private Primetime-Rennen

Quotennews

Während der Start der «Bachelorette» im Fokus des Mittwochabends erscheint, schauten tatsächlich mehr Menschen bei Sat.1 und «Fack Ju Göhte 3» rein.

Warum sollen sich die Zuschauer noch für Spielfilme im linearen Fernsehen entscheiden? Es gibt zahlreiche Werbeunterbrechungen, teilweise werden Filme gekürzt gezeigt und in Zeiten von Streamingdiensten kann sich für jeden denkbaren Film entschieden werden. Dennoch: Sat.1 gewinnt mitdas private Primetime-Rennen. Insgesamt schauten 1,26 Millionen den Spielfilm mit Elyas M'Barek und kurzum konnte kein anderes privates Format ab 20:15 Uhr eine bessere Reichweite erzielen. Der Marktanteil ist mit 6,3 Prozent kein Rekord-Brecher und liegt dennoch über dem Senderschnitt der bunten Kugel.In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging der Sat.1-Erfolg weiter. Mit 0,61 Millionen Umworbenen ergab sich auch hier der beste Primetime-Reichweiten-Wert des gestrigen Abends, mit 13,8 Prozent Marktanteil sogar die beste Quote. Konkurrenzlos war der Film dabei keineswegs. Die erste Folge der neuen Staffelzog 1,25 Millionen Zuschauer an,am späten RTL-Abend brachte es auf noch 1,19 Millionen Zuschauer. Im prozentualen Vergleich landete der Staffel-Start von «Die Bachelorette» mit 6,1 Prozent ebenfalls hinter der Sat.1-Leistung, in der Zielgruppe wurde der Unterschied noch deutlicher.Hier kam RTL auf 12,7 Prozent bei lediglich 0,57 Millionen Umworbenen. Zum nächsten Format eines anderen Senders klafft bereits eine ordentliche Kluft. RTLZWEI kam mit demauf lediglich 0,79 Millionen Zuschauer im Gesamten, die Zielgruppe spielte mit nur 0,32 Millionen Umworbenen bereits eine untergeordnete Rolle. Die Marktanteile in Grünwald lagen bei 3,9 Gesamtprozent und 7,2 Prozent am Zielgruppen-Markt.