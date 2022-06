«Doppelt kocht besser» drängt «Die Gemeinschaftspraxis» aus dem Programm

TV-News

«Lenßen übernimmt» und «K11 – Die neuen Fälle» erhalten aufgrund des Neustarts neue Sendeplätze.

Vor einer Woche war bekannt geworden, wann genau Sat.1 seinen Vorabend mit der Kochshowumgestalten wird. Die deutsche Adaption der französischen Show «Cheri(e) c'est moi le chef!», die hierzulande von Alexander Kumptner präsentiert wird, bittet ab dem 4. Juli zum Duell gegen «Das perfekte Dinner» von VOX . Nun hat Sat.1 auch die weitere Planung des Programms vorgestellt, schließlich galt es noch zu klären, was mitpassiert, das derzeit auf dem 19-Uhr-Sendeplatz in Doppelfolge läuft. Die Scripted Reality rutscht demnach eine Stunde nach vorne und beginnt im neuen Monat ab 18:00 Uhr.Gleiches gilt für. Statt um 18:00 Uhr und 18:30 Uhr ist Ingo Lenßen und sein Team dann ab 17:00 Uhr im Programm. Der Vorlauf besteht dann nicht mehr aus, die derzeit und noch bis 1. Juli in Doppelfolgen ab 17:00 Uhr zu sehen ist. Am Nachmittagsprogramm mit diversen-Sendungen undändert sich nichts von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr ändert sich nichts.Für «K11 – Die neuen Fälle» und «Lenßen übernimmt» bedeutet die Umstellung eine Rückkehr auf einen alten Sendeplatz. Anfang des Jahres waren beiden Sendungen auf diesem Timeslot zu sehen, seit Ostern verdrängten die beiden Reality-Serie «Let the music play» aus dem Programm. Aus Quotensicht lohnte sich dieser Schritt allerdings für keines der beiden Formate, auch wenn «Lenßen übernimmt» zwar durchschnittlich nur auf 5,9 Prozent kam, aber zuletzt teilweise mehr als neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr. «K11» holte seit Ostern lediglich 4,4 Prozent bei den Umworbenen. «Doppelt kocht besser» erbt somit einen sehr schwierigen Sendeplatz im Sat.1-Programm, der nicht erst seit diesem Jahr als Sorgenkind des Senders gilt.