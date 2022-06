«Steierwut» gewinnt gegen das «Deutschland-Quiz»

Reingehört

Mit mehr als 3 Millionen Zuschauern holt das Erste den Primetime- aber nur fast den Tagessieg. Dennoch bleibt der Erfolg bei der blauen Eins.

Wenn auchnicht an die 5,77 Millionen Zuschauer aus dem März 2021 herangekommen ist, mit 3,38 Millionen Zuschauern am gestrigen Samstag lief es mehr als ordentlich. Beleg dafür sind die erreichten 17,6 Prozent Marktanteil, die sogar höher ausfallen, als die 17,4 Prozent mit den erwähnten mehr als 5 Millionen Zuschauern aus dem letzten Jahr. Deutlich schwächer zeigte sich die Zuschauergruppe aus den 14- bis 49-Jährigen. Damals ergaben sich bei dem 90-Minüter 0,66 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 7,4 Prozent. Gestern reichte es lediglich zu 0,25 Millionen im entsprechenden Alter und damit 6,9 Prozent am Markt.Hinzu kommt, dass «Steierwut» noch mit leichtem Abstand gegen das hauseigenen News-Format, die «Tagesschau» um 20 Uhr, das Nachsehen hatte. Die ergab sich im direkten Vorlauf auf die Primetime mit 3,51 Millionen Zuschauern und vor allem deutlich besseren 0,57 Millionen jüngeren Zuschauern. In Marktanteilen gesprochen, ergaben sich insgesamt 20,2 Prozent und am Markt der jüngeren Zuschauer 18,7 Prozent. Das ZDF kam diesen Zahlen zwar am nächsten, war jedoch in Summe keine wirkliche Konkurrenz.Bei der abendfüllenden Showergaben sich in Mainz ab 20:15 Uhr 2,35 Millionen Zuschauer und damit ein Marktanteil von 12,2 Prozent. Die jüngeren Zuschauer präsentierten sich mit 0,31 Millionen und daher einem Marktanteil von 8,2 Prozent. Mitum 19 Uhr holte man in Mainz jedoch bereits 3,08 Millionen Zuschauer und stattliche 22,5 Prozent Marktanteil, die jüngeren Zuschauer waren zu dieser Zeit mit 0,22 Millionen Fernsehenden und einem Anteil von 9,5 Prozent vertreten. Zur Primetime hin verlor man in Mainz also Einiges.