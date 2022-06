Der «Tatort» lässt «Rosamunde Pilcher» hinter sich

Quotennews

Klare Sache am Sonntagabend. Mit einer Reichweite von über 6 Millionen Zuschauern sicherte sich der «Tatort» den Tagessieg.

Auch der dritte Tatort im Juni 2022 sichert sich den Reichweiten-Sieg gegenüber dem Primetime-Programm im Zweiten. Gestern schauten denganze 6,85 Millionen Zuschauer ab 20:15 Uhr, der Marktanteil des Streifens lag damit bei grandiosen 25,2 Prozent. Außerdem konnte das Erste auf das Interesse der jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren vertrauen. Mit 1,4 Millionen Zuschauern im entsprechenden Alter ergab sich ein Marktanteil von starken 21,3 Prozent. Da konnte beim besten Willen das Zweite mitnicht mithalten.Das ZDF-Melodrama kam in einer Sonntags-Primetime erst zum vierten Mal in diesem Jahr und der Trend setzt sich fort, dass es von Ausgabe zu Ausgabe schwächere Gesamtreichweiten zu verbuchen gibt. Zum 02. Januar schauten noch 5,38 Millionen zu, am 06. März waren es 4,46 Millionen und am 15. Mai noch 3,89 Millionen Zuschauer. Die erreichten Marktanteile schwankten demnach zwischen erst starken 16,7 Prozent, dann nachlassenden 13,8 Prozent und zuletzt trotz geringerer Reichweite besseren 14,1 Prozent. Gestern ergab sich mit 3,64 Millionen Zuschauern eine Quote von 13,5 Prozent.Die Reichweite fällt also weiter, der Marktanteil im Gegensatz zur letzten Ausgabe im Mai, nun auch. Noch düsterer ist der Blick jedoch zu den jüngeren Zuschauern. Mit 0,51, 0,46 und 0,49 Millionen Zuschauern präsentierten sich die zurückliegenden Episoden noch recht ordentlich. Gestern schauten in Mainz lediglich 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige bei «Rosamunde Pilcher» rein, der Marktanteil rutschte auf bedenkliche 3,9 Prozent ab.