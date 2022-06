«Die Hitwisser» kehren mit durchwachsenen Resultaten zurück

Quotennews

Während die Zuschauerzahl im Vergleich zu den vorherigen Ausgaben deutlich schrumpfte, hielten sich zumindest die Quoten auf einem zufriedenstellenden Niveau.



Die Musikshowwar bei VOX erstmals Ende 2020 auf Sendung gegangen. Die sechs Folgen der ersten Staffel liefen allerdings sehr verteilt bis Anfang 2022. Vier Promiteams wagen sich an Fragen rund um Lieder und Interpreten aus den unterschiedlichsten Musikepochen ein. Insgesamt können die Teilnehmenden ihr Wissen in 25 Frage- und Bonusrunden unter Beweis stellen. Außerdem soll die Sendung auch das Publikum zum Mitraten und Mitsingen einladen. Zum Start der zweiten Staffel nahmen gestern Michelle und Marie Reim, Thomas Häßler und Pierre Littbarski, Laura und Jörg Wontorra sowie Larissa Rieß und Philipp Isterewicz.Gestern entschieden sich 0,57 Millionen Fernsehende für das Programm, was in einem mauen Marktanteil von 3,1 Prozent resultierte. Dies entsprach in etwa den Quoten, welche auch mit vergangenen Ausgaben eingefahren wurden. Allerdings lag die Reichweite zuletzt meist ein deutliches Stück höher. Dies war jedoch auch die erste Folge, die an einem Freitag lief, während das Format seinen Sendeplatz zuletzt meist dienstags und einmal am Montag hatte. Auch das jüngere Publikum war mit 0,22 Millionen Menschen so klein wie selten zuvor. Dennoch war eine passable Quote von 6,0 Prozent möglich, welche deutlich über den vorherigen Werten lag.RTLZWEI setzte auf ein Filmprogramm, mit welchem der Sender auch sehr gut punktete. Die Actionkomödiebewegte 0,89 Millionen Fernsehende zum Einschalten, was sich in einer hervorragenden Quote von 4,4 Prozent widerspiegelte. Die 0,25 Millionen Umworbenen kamen auf einen hohen Marktanteil von 6,4 Prozent. Es folgte der Actionthriller, welchen weiterhin 0,51 Millionen Interessenten verfolgten. Der Marktanteil lag noch immer bei einem starken Wert von 3,9 Prozent. Die 0,13 Millionen Werberelevanten sanken mit soliden 4,4 Prozent knapp unter den Senderschnitt.