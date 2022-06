«Paar Love»: Neuer Name, neuer Sendeplatz

TV-News

Die Show mit Ralf Schmitz, die unter dem Namen «Paar Wars» debütierte, kehrt Mitte Juli ins Sat.1-Programm zurück.

So, die 2. Staffel #PaarWars, dieses Jahr #PaarLove , ist im Kasten! 🎥 Ab 13. Juli erwarten euch 6 neue Folgen immer Mittwochs um 20:15 Uhr in @sat1 ! 🥳 #ralfschmitz #sat1 pic.twitter.com/hHiaHcIN1e — Ralf Schmitz (@Schmitzpiepe) June 19, 2022

Im vergangenen Jahr startete Sat.1 gleich drei Shows mit Comedian Ralf Schmitz, der zuvor von RTL zum Bällchensender gewechselt war. Der erfolgreichste Neustart war «Paar Wars», das aufgrund des russischen Angriffkrieges künftig unter dem Titelausgestrahlt wird. „Angesichts des grausamen Kriegs in der Ukraine fühlt es sich aktuell falsch an, eine Unterhaltungsshow zu machen, die 'War' im Titel trägt. Deshalb lautet unser Motto für die zweite Staffel in diesem Jahr: 'Make love, not war!'“, so Schmitz Anfang Mai kurz vor den Dreharbeiten für die neuen Folgen. Diese sind im Kasten und der Comedian hat via Twitter nun das Sendedatum verraten.Demnach starten die sechs neuen Folgen ab dem 13. Juli immer mittwochs um 20:15 Uhr. Das ist insofern bemerkenswert, da die erste Staffel im vergangenen September immer am Freitagabend ausgestrahlt wurde. Die Verlegung dürfte auch mit «The Voice of Germany» zusammenhängen, da die Castingshow am 19. August am Freitagabend bei Sat.1 aufschlägt. Dies wäre jedoch das Datum der finalen «Paar Love»-Folge, würde das Format am Freitagabend im Programm bleiben.Pro «Paar Love»-Episode stellen sich drei unterschiedliche Paare in acht Prüfungen dem Beziehungstest von Ralf Schmitz. Nur die zwei Duos, die sich ganz genau kennen, am besten harmonieren und das meiste Geld für ihren Jackpot eingesammelt haben, kommen ins Finale. Und nur das Siegerpaar darf um bis zu 100.000 Euro glücklicher nach Hause gehen. Produziert wird «Paar Love» von der Deutschen ProduktionsUnion. «Paar Love» holte mit den ersten vier Folgen Marktanteile in der Zielgruppe zwischen 9,5 und starken 11,5 Prozent.