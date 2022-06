Sky bleibt TV-Heimat des Golfsports

TV-News

Der Pay-TV-Sender hat sich die Golfrechte der PGA-Tour durch einen Deal mit Warner Bros. Discovery langfristig gesichert.

Sky Deutschland und Warner Bros. Discovery haben ihre Partnerschaft für den Golfsport verlängert. Der langfristige Deal sieht vor, dass alle Turniere der PGA-Tour in den USA beim Bezahlsender live übertragen werden. Die Vereinbarung umfasst auch die Live-Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Deal beinhaltet auch die Streamingrechte für den Sky-Dienst Wow (ehemals Sky Ticket). Über die Länge der Partnerschaft wurde nichts bekannt. Allein in diesem Jahr plant Sky über 1.500 Stunden Golfsport live auszustrahlen. Neben den vier Golf-Majors der Herren und den beiden wichtigsten Damen-Majors wird Sky unter anderem auch die Ladies European Tour und den Solheim Cup 2023 übertragen. Aktuell ist die 122. Ausgabe der US Open, das dritte Major des Golfjahres, zu sehen. Das Turnier findet in Brookline, Massachusetts, statt, Adrian Grosser und Jonas Friedrich kommentieren den Wettbewerb auf Sky Sport 1.„Wir freuen uns, dass wir die wichtigsten Turniere in den USA weiterhin auf Sky übertragen werden. Mit der Verlängerung der PGA TOUR-Übertragungsrechte bleiben wir auch in Zukunft Deutschlands und Österreichs Golfsender Nr. 1.“, erklärt Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland.Rick Anderson, PGA Tour Chief Media Officer, ergänzt: „Wir sind stolz darauf, unsere starke Partnerschaft mit Sky Deutschland zu verlängern, die weiterhin eine lokalisierte Berichterstattung über den fesselnden Weltklasse-Wettbewerb der PGA Tour in einem Markt bietet, der Golf auf höchstem Niveau zu schätzen weiß.“„Die Verlängerung der langfristigen Partnerschaft von Warner Bros. Discovery mit Sky ist ein großer Gewinn für die Fans in Deutschland, die das Erbe von Sky Sport in der Golfberichterstattung respektieren und es genießen, jede Woche die größten Turniere der Welt auf den Kanälen von Sky zu verfolgen. Als Teil unserer internationalen strategischen Partnerschaft mit der PGA Tour ist es fantastisch, eine weitere Partnerschaft zu etablieren, die lokal so viel Sinn macht und die Zuschauerzahlen und das Engagement für die Tour in den kommenden Jahren weiter steigern wird“, so Andrew Georgiou, Warner Bros. Discovery Sports Europe President und Managing Director.