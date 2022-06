Ordentlicher «Bachelorette»-Auftakt

Quotennews

Wenn auch direkt bei der ersten Rosenvergabe die Neu-«Bachelorette» Sharon einen Patzer servieren sollte. Die Quoten stimmen beim RTL-Auftakt der neunten Staffel.

Sharon Battiste ist die neue! Mit ihr startete gestern die neunte Staffel der RTL-Show und bereits an Tag eins mussten kurz nach dem Kennenlernen drei der 20 Single-Männer die Show wieder verlassen. Mo, Patrick und Dennis heißen die Unglücksraben der ersten Show, für Sharon geht die Suche nach der großen Liebe weiter. Aus Sicht der Einschaltquoten und Reichweiten warein ordentlicher Erfolg für RTL . Mit den gestern erreichten 1,25 Millionen Zuschauern schauten zwar weniger als beim Auftakt im letzten Jahr zu (1,28 Millionen), dennoch ergibt sich mit 6,1 Prozent ein besserer Marktanteil als im Vorjahr. Damals ergaben sich lediglich 4,9 Prozent.Erscheint das Bild aus Sicht der Gesamtreichweite noch eher dünn, rettet die Zielgruppe einiges. Mit 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährigen schauten zwar signifikant weniger Umworbene als im Vorjahr (0,76 Millionen) zu, der Marktanteil ist mit 12,7 Prozent jedoch um mehr als einen Prozentpunkt höher als am 14. Juli 2021. Damals ergaben sich 11,4 Prozent. Wie bei wohl jeder RTL-Show im laufenden und letzten Jahr, wird sich zeigen müssen, ob «Die Bachelorette» die Zweistelligkeit in der Zielgruppe halten kann und ob man Gefahr läuft, sich unter eine Million Gesamtzuschauer zu manövrieren.Bereits sagen lässt sich, dasskeinesfalls von der neuen Staffel profitiert. Mit 1,15 Millionen Zuschauern ab 22:15 Uhr ergibt sich die schlechteste Reichweite der News-Sendung am Abend seit mehreren Wochen und Monaten an einem Mittwoch. Gleichermaßen schwach lief es zuletzt am 15. Dezember 2021, als ebenfalls 1,15 Millionen Zuschauer einschalteten. Einen schlechteren Mittwoch erlebte RTL zuletzt am 22. September 2021, als 1,12 Millionen Zuschauer gemessen werden konnten. Zudem ergaben sich mit 0,43 Millionen Zielgruppen-Zuschauern gestern lediglich 9,6 Prozent Marktanteil. Ebenfalls ein mehr als schwacher Mittwoch für die Show im internen Vergleich.