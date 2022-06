Primetime-Check

Wie startet «Die Bachelorette» – kann «TV total» mithalten und was macht «Tonis Welt»? Der Mittwochabend hin zum Feiertag hatte einiges zu bieten. Was lief am besten?

Das Erste wollte sich zum Mittwochabend mit dem TV-Dramaundverabschieden. Dabei waren zu Beginn 2,9 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für einen Marktanteil von guten 14,1 Prozent sorgten. Bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergab sich mit dem Drama ein Anteil von 6,7 Prozent bei 0,3 Millionen Zuschauern. Im Anschluss gab es vor noch 2,08 Millionen Zuschauern das Infomagazin. Der Marktanteil belief sich damit auf insgesamt 10,3 Prozent, während es mit 0,31 Millionen jüngeren Zuschauern zu noch 6,5 Prozent am Markt reichte. Das Zweite setzte aufund erreichte damit 3,07 Millionen Zuschauer insgesamt, zudem konnten 0,37 Millionen jüngere Zuschauer gemessen werden. Die Marktanteile lagen damit am entsprechenden Markt bei 8,4 Prozent, insgesamt reichte es zu etwas besseren 14,9 Prozent Marktanteil. Im Anschluss kam dasund es sollten 3,61 Millionen Zuschauer und damit ein Marktanteil von 17,8 Prozent erhalten bleiben. Die jüngeren Zuschauer steigerten sich auf 0,43 Millionen Fernsehende und damit auf einen Marktanteil von 9,2 Prozent.Angekommen bei den privaten Sendern gab es einiges an neuem TV-Stoff. Bei ProSieben schauten 0,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 0,44 Millionen Werberelevante eine neue Folge, sodass sich die Marktanteile auf insgesamt 3,7 Prozent und 10,2 Prozent am entsprechend jungen Markt einstellten. Danach konntedavon noch 0,39 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 2,0 Prozent halten. Die Zielgruppe verweilte mit 0,24 Millionen Zuschauern und daher einem Anteil von 5,2 Prozent. VOX schickte ab 20:15 Uhr zwei neue Folgenüber den Äther. Vorerst schauten 0,6 Millionen Interessierte und 0,19 Millionen Umworbene zu, ab 21:15 Uhr waren 0,68 Millionen Zuschauer und 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei. Die Marktanteile stiegen damit von 2,9 auf 3,3 Prozent im Gesamten und fielen von 4,6 auf 4,5 Prozent am Zielgruppen-Markt.Der große Auftritt des Abends gehört jedoch zweifelsohne RTL. Der Kölner Sender startete vor 1,25 Millionen Zuschauern in die bereits neunte Staffel. Aus der klassischen Zielgruppe konnten 0,57 Millionen Fernsehende begeistert werden, womit sich ein entsprechender Marktanteil von 12,7 Prozent ergeben sollte. Insgesamt reichte es mit der Premieren-Folge zu einem Anteil von 6,1 Prozent am Gesamtmarkt. Das bereits in Folge zehn laufende RTLZWEI-Format,, konnte da kaum mithalten. In Grünwald schauten am Abend 0,79 Millionen Zuschauer und 0,32 Millionen Umworbene zu. In Marktanteile gesprochen, ergaben sich insgesamt 3,9 Prozent und 7,2 Prozent am Markt der Zielgruppe.Damit fehlen noch Kabel Eins und Sat.1, die beide sich für Filme am Mittwochabend entschieden.spielte bei Sat.1 1,26 Millionen Zuschauer und 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährige ein,bei Kabel Eins erreichte 0,66 Millionen Zuschauer und 0,19 Millionen Umworbene. Bei der bunten Kugel konnte man sich demnach über einen Marktanteil von 6,3 Prozent im Gesamten freuen, die Zielgruppe brachte starke 13,8 Prozent ein. Kabel Eins musste sich mit 3,2 gesamten Prozent und 4,3 entsprechend jungen Prozent abfinden.