Quotencheck

Die finale Staffel der Paramount+-Serie endete in Deutschland mit kleinem Erfolg.

Am Mittwoch, den 8. Juni 2022, lief beim Frauen-Sender sixx die finale Episode der Serie, die zunächst für den amerikanischen Fernsehsender TV Land, dann für den Streamingdienst Paramount+ produziert wurde. In Deutschland startete die Pay-TV-Premiere zunächst im Jahr 2016 beim Sender TNT Glitz , der mit der zweiten Staffel schon in TNT Comedy umgewandelt wurde. Mittlerweile nennt sich der Sender Warner TV Comedy Was macht den 8. Juni so besonders? An diesem Tag stellte Disney+ die erste Staffel von «How I Met Your Father» – deutlich nach US-Premiere – online. Man hatte sich sicherlich erhofft, dass sich die Serien befruchten, immerhin spielt in beiden Serien Hilary Duff die Hauptrolle. Die Premiere der siebten Staffel ging bei sixx am 4. Mai um 22.00 Uhr los. Doch nur 0,04 und 0,03 Millionen Menschen entschieden sich für den Stoff, die Serie erreichte jeweils 0,2 Prozent Marktanteil. Die erste Episode hatte noch 20.000 14- bis 49-Jährige, die zweite Geschichte kam auf 10.000 Menschen. Es wurden jeweils 0,3 Prozent Marktanteil gemessen.Eine Woche später liefen die neuen Folgen erst ab 23.00 Uhr an. 0,05 und 0,06 Millionen Zuschauer führten zu dieser Sendezeitverschiebung, sodass sich die Marktanteile auf deutlich bessere 0,3 und 0,5 Prozent verbesserten. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte sich die Fernsehstation jeweils 0,04 Millionen, sodass man auf 1,1 und 1,3 Prozent Marktanteil kam.Am 18. Mai waren jedoch nur noch 30.000 und 20.000 Zuschauer mit von der Partie, die Serie stürzte auf 0,2 und 0,1 Prozent. Bei den jungen Leuten sah das Ergebnis ebenso nicht besser aus. Nur 0,3 und 0,2 Prozent wurden gemessen. Umso überraschender schlug sich «Younger» am 25. Mai 2022. Die zwei neuen Geschichten konnten bei jeweils 0,12 Millionen Zuschauer punkten, sodass auf dem Quotenzettel 0,7 und 1,0 Prozent standen. In der Zielgruppe wurden 0,10 und 0,11 Millionen Zuschauer gemessen, die Marktanteile lagen bei phänomenalen 2,4 und 3,2 Prozent.Doch diese tollen Werte waren nur von kurzer Dauer, sieben Tage später wurden 1,0 und 0,4 Prozent gezählt. Am Tag des Staffelfinales, der 8. Juni, wurden 0,05 und 0,04 Millionen Zuschauer erzielt. Bei den Umworbenen sicherte sich die Fernsehstation 0,02 und 0,01 Millionen, sodass man bei jeweils einem halben Prozentpunkt landete.Die Produktion von Teenie-Soap-Altmeister Darren Star war in Deutschland stets ein Flop. Auch die siebte Staffel lief keinen Deut besser als die früheren Episoden. Im Durchschnitt waren 0,05 Millionen Zuschauer dabei, die zu 0,4 Prozent Marktanteil führten. 40.000 junge Menschen wurden gemessen, schlechte 1,0 Prozent Marktanteil wurden erreicht.