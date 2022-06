Ohne die Bayern geht es nicht: ARD und ZDF geben DFB-Pokal-Paarungen bekannt

TV-News

Der Deutsche Meister steigt aber erst Ende August in den Pokalwettbewerb ein. Anfang des Monats ist ein aktueller Europapokal-Sieger im Free-TV zu sehen. Das ZDF zeigt Dortmund und Leipzig.

Am gestrigen Dienstag endete die Saison 2021/22 endgültig auch für die Nationalspieler, die für ihre Länder noch bei der UEFA Nations League im Einsatz waren. Doch die neue Spielzeit wirft bereits ihre Schatten voraus. Da Pokalsieger RB Leipzig und der Deutsche Meister Bayern München am 30. Juli im Supercup aufeinandertreffen, verschiebt sich deren Pokalpaarungen um einen Monat, denn an jenem Wochenende – vom 29. Juli bis 1. August – findet der Großteil der 1. Pokalrunde statt. Leipzig bestreitet seine Pokalpartie gegen den FC Teutonia Ottensen am Dienstag, 30. August, während die Münchner einen Tag später beim FC Viktoria Köln antreten. Das Erste und das ZDF , die in diesem Jahr gemeinsam insgesamt 15 Spiele des DFB-Pokals zeigen, haben nun die Free-TV-Spiele terminiert.Neben der Partie des Rekordmeisters am 31. August zeigt die blaue Eins auch am Montag, 1. August, das Gastspiel des Europa-League-Siegers Eintracht Frankfurt beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Das Erste wird dabei sicherlich auf ähnlich hohe Quoten hoffen, die die Eintracht für RTL im Laufe der zurückliegenden Europapokal-Saison eingefahren hat, wobei beim Finale teils exorbitanten Einschaltquoten von über 60 Prozent in der Zielgruppe zu Buche standen. Ganz so hoch dürfte das Ergebnis mit der ersten Pokalrunde nicht ausfallen. Moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes, und die Expertise kommt an diesem Abend von Thomas Broich. Florian Naß kommentiert die Begegnung, die um 20:45 Uhr angepfiffen wird. Im Anschluss an die Live-Übertragung folgen die Zusammenfassungen der Partien: Chemnitzer FC – 1. FC Union Berlin, FC Energie Cottbus - SV Werder Bremen und FC Ingolstadt 04 - SV Darmstadt 98.Das Spiel Ende August der Bayern bei Viktoria Köln wird derweil von Tom Bartels kommentiert. Am Spielfeldrand steht Esther Sedlaczek, die von ARD-Experte Bastian Schweinsteiger unterstützt wird. Auch das ZDF hat seine Pokalpartien der ersten Runde ausgewählt. Die Wahl fiel auf das Traditionsduell zwischen 1860 München und Borussia Dortmund, das am Freitag, 29. Juli, um 20:45 Uhr angepfiffen wird. Auch das Spiel zwischen Ottensen und Leipzig wird im ZDF zu sehen sein.Wer alle Spiele der ersten Runde live sehen möchte, sollte auf Sky zurückgreifen, dort sind alle 32 Partien sowie der komplette Wettbewerb zu sehen. Neben dem ZDF konnte der DFB auch DAZN als Übertragungspartner gewinnen. Der Sportstreamer zeigt ab Mitternacht des Folgetages die Zusammenfassungen der Spiele auf der Plattform.