3 Quotengeheimnisse

Es gibt Formate, die wollen die Fernsehstationen nicht missen.

Zwischen den Jahren 2008 und 2016 haben die Verantwortlichen von VOX 274 Episoden einer Doku-Soap ausgestrahlt, in der Verkehrspolizisten die Autofahrer mit einem Police-Pilot-System kontrollieren und auf deren Übertretungen hinweisen. Das Format ist nach unzähligen Wiederholungen bei den vielen RTL-Sendern weiterhin ein Hit. Am Montag saßen um 05.55 Uhr 0,11 Millionen Zuschauer vor den Fernsehgeräten. Mit 50.000 Umworbenen sicherte sich VOX sagenhafte 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Einen ähnlich großen Erfolg hat auch die RTLZWEI-Doku-Soap, die am Sonntag zwischen 11.10 und 17.15 Uhr in verschiedenen Konstellationen ausgestrahlt wurde. Bereits am Vormittag schalteten 0,24 und 0,33 Millionen Zuschauer ein. Selbst die Nachmittagsfolge lief mit 0,39 Millionen Zusehern recht gut. Bei den Umworbenen waren 5,4, 4,9, 6,0 3,4 und 4,8 Prozent drin. Das dürfte RTLZWEI freuen, dass sich die einstigen Produktionen so gut wiederholen lassen.Am Sonntag standen die zwei weiteren Abschnitte des berühmt-berüchtigten Programmes auf dem Nitro-Sendeplan. Zwischen 03.00 und 05.30 Uhr sahen 50.000 Menschen zu, die zu zwei Prozent Marktanteil führten. Mit 30.000 jungen Nachtschwärmern stellte der Sender dreieinhalb Prozent Marktanteil auf. Bis 16.45 Uhr waren 0,15 Millionen Menschen dabei, die ebenfalls zu zwei Prozent Marktanteil ermöglichten. Mit 50.000 jungen Menschen sorgte man für weit überdurchschnittliche 2,7 Prozent.