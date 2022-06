«The Fallen» startet Ende Juni

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von AMC hat die frohe Botschaft verkündigt.

ALLBLK kündigte die Weltpremiere von Deitrick Haddonsan, der am Donnerstag, den 30. Juni, ausgestrahlt wird. Der auf Religion basierende dramatische Spielfilm wurde von dem Gospelkünstler Deitrick Haddon geschrieben und inszeniert, der auch die Hauptrolle spielt.«The Fallen» ist die Fortsetzung von «Blessed and Cursed» (2010) und handelt von dem Lobpreis- und Anbetungsleiter Dwight Hawkins (Haddon), der kurz davor steht, seine lange aufgeschobenen Träume wieder in die Tat umzusetzen. Mit der Hilfe seines Freundes und späteren Managers Jared (Jor él Quinn) hat Dwight einen Auftritt bei TMG Records, einem der größten Labels der Branche. Durch eine herausragende Leistung gewinnt er die Gunst des TMG-Präsidenten Brandon K. Sterling (Johnathan Slocumb), und ehe er sich versieht, wird Dwight unter Vertrag genommen und steht ganz oben auf der Prioritätenliste des Labels. Dwight hat das Gefühl, ein völlig neues Leben zu führen, und als Sterling eine Zusammenarbeit zwischen Dwight und dem Superstar-Rapper Bonnie B (Lucio) arrangiert, verändert sich seine Welt für immer.«The Fallen» wurde von Swirl Films, der führenden unabhängigen Film- und Fernsehproduktionsfirma mit Sitz in Atlanta, produziert, wobei Eric Tomosunas und Keith Neal als ausführende Produzenten fungierten. Deitrick Haddon, Deitrick Haddon, Bryant Scott von Tyscot Entertainment und Jeff Mosely von Fairtrade Entertainment fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten, ebenso wie General Manager Brett Dismuke und Nikki Love, SVP of Development & Production, für ALLBLK.