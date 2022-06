Marvel-Universe: Norman Osborne

Marvel

Bereits seit dem Jahr 1964 ist die Figur der Feind von Spider-Man.

Norman Osborne ist ein Wissenschaftler und als amoralischer Großindustrieller und Kopf der Firma Oscorp Spider-Mans größter Feind. Durch den Kontakt mit experimentellen Chemikalien erlangte er übermenschliche Kraft, Geschwindigkeit und mentale Stärke.Der Charakter Norman Osborne erschien als Schöpfung von Stan Lee und Steve Ditko zuerst in "The Amazing Spider-Man #14", im Juli 1964. Seinen vorerst letzten Auftritt hatte er in "The Amazing Spider-Man #122", wo er scheinbar von Spider-Man getötet wurde. Im Rahmen eines Retcons kehrte er jedoch während der "Clone Saga" zurück.Norman Osborne war schon als Kind besessen von Macht und Status. Sein Vater war ein wenig erfolgreicher Erfinder, der die Wut über seine Misserfolge an Norman ausließ. Um zu verhindern, einst wie sein Vater zu werden, fing Osborne früh an zu arbeiten.Er studierte Chemie und Elektrotechnik und gründete anschließend mit einem seiner Lehrer, Mendel Stromm, seine Firma Oscorp. Als seine Firma Osborne an den Rande des finanziellen Ruins getrieben hatte und drohte, bankrott zu gehen, wurde er von Mephisto besucht, der ihm finanziellen Erfolg im Austausch für die Seele seines Sohns anbot. Osborne stimmte zu, was ihm zwar finanziellen Wohlstand einbrachte, ihn aber langsam dem Wahnsinn verfallen ließ. Als Mendel Stromm durch Mephistos Einfluss verhaftet wurde, entdeckte Osborne die geheime Formulierung des Serums in Stromms Unterlagen. Er nahm die Formel ein und erlangte seine übermenschlichen Kräfte.Als Green Goblin versuchte er nun die Kontrolle über New York zu übernehmen, scheiterte jedoch immer wieder an Spider-Man, was großen Hass und Rachegelüste auf diesen hervorrief. In dieser Zeit wird der Green Goblin immer mehr zu einer getrennten Persönlichkeit in Osbornes Kopf. Nachdem Norman Osborne wieder die Kontrolle übernommen hatte, keimten alte Gelüste zur Rache an Spider-Man wieder auf. Er entführte und tötete Gwen Stacy und wurde im Zuge des anschließenden Kampfes mit Spider-Man selbst durch seinen Gleiter tödlich verwundet.Obwohl Osborne ein intelligenter und charismatischer Mann ist, sind Ehrgeiz, Paranoia und psychisches Leiden die größten Motivationen für das Handeln Osbornes. Nachdem er mit dem Goblinserum in Kontakt kam, wurden seine menschlichen Leiden größtenteils durch diesen unterdrückt und versteckt.Osbornes Superkräfte sind übermenschliche körperliche Stärke, Reflexe, Geschwindigkeit, Intellekt und stärkeres Gewebe wie auch schnellere Heilung. Um sich im Kampf zu schützen integrierte Osborne außerdem Kettenrüstung in seinen Brustpanzer. Er besitzt weitergehend ein weitreichendes Arsenal an High-Tech-Waffen wie Kürbisbomben, Wurfmesser, elektrische Handschuhe und einem Gleiter. Des Weiteren besitzt er eine Tricktasche mit variabler Ausrüstung.