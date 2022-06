Octavia Spencer arbeitet nun mit Discovery zusammen

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird mit ihrer Firma Orit Entertainment mehrere Projekte umsetzen.

Octavia Spencer und ihre Produktionsfirma Orit Entertainment haben sich mit ID und Discovery+ sowie October Films zusammengeschlossen, um eine Reihe von True-Crime-Projekten zu entwickeln und zu produzieren. Zwei Projekte sind bereits in Produktion, weitere befinden sich in der Entwicklung.«Highway 20» (Arbeitstitel) ist das erste Projekt, das aus dieser Vereinbarung hervorgeht. Die dreiteilige Dokumentarserie beginnt mit dem Fall eines vermissten 13-jährigen Mädchens und weitet sich auf einen Abschnitt des U.S. Highway 20 in Oregon aus, wo zwischen den 1970er und 1990er Jahren viele Frauen und Mädchen verschwanden oder vergewaltigt und ermordet wurden. Die Entdeckung zahlreicher ungelöster Verbrechen versetzt die örtliche Gemeinde in Angst und Schrecken. Die Serie konzentriert sich auf die Möglichkeit, dass ein Serienmörder seit Jahrzehnten auf dem Highway sein Unwesen treibt, und stellt ergreifende Fragen zur Behandlung von Frauen in der Gesellschaft."Als begeisterter Fan von wahren Verbrechen ist es ein Traum, jetzt mit ID und October Films zusammenzuarbeiten", so Spencer. "Jeder bei Orit Entertainment ist bestrebt, die faszinierendsten Fälle und Kriminalgeschichten aus einer einzigartigen Perspektive zu beleuchten. Wir sind begeistert, unsere Zusammenarbeit mit «Highway 20» zu beginnen, einer unglaublichen Serie von Fällen, die sich über Jahrzehnte hinweg ereignet haben und erst kürzlich zu einer größeren Geschichte verbunden wurden – und das ist erst der Anfang.""Octavia ist eine kreative Kraft, die eine unvergleichliche Neugier und Ehrlichkeit in jede Geschichte einbringt, die sie erzählt. Als wir erfuhren, dass sie und ihr großartiges Team bei Orit eine tiefe Leidenschaft für kriminalistische und investigative Inhalte teilen und sich mit unseren bewährten Partnern bei October zusammengetan haben, wussten wir, dass dies eine Beziehung ist, in die wir stark investieren wollten", sagte Jason Sarlanis, President of Crime and Investigative Content, Linear and Streaming bei Warner Bros. Discovery. "Diese einzigartige Zusammenarbeit bringt eines der besten Produktionsunternehmen in der Branche, ein Superstar-Talent, das mit Octavia und Orit zufällig auch ein Superfan ist, und die größte Marke, die sich dem Genre des wahren Verbrechens verschrieben hat, zusammen. «Highway 20» ist eine unglaubliche Event-Serie und steht beispielhaft für die starken Geschichten, die wir im Rahmen dieser großartigen Partnerschaft erzählen wollen."