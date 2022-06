Anne Heche macht bei «Girl in Room 13» mit

US-Fernsehen

Der Spartensender gab für das neue Projekt grünes Licht.

Lifetime gibt grünes Licht für den neuen Film, ein Film, der von tatsächlichen Ereignissen inspiriert ist und die dunkle Unterwelt der 150-Milliarden-Dollar-Industrie des Menschenhandels erforscht. Die für den Emmy nominierte Anne Heche spielt die Hauptrolle der Janie und Larissa Dias ihre Tochter Grace, die von Richie (Max Montesi) wegen Menschenhandels entführt wird. Im Rahmen der Broader-Focus-Initiative arbeitet Lifetime auch wieder mit Elisabeth Rohm zusammen, die bereits 2021 bei «Girl in the Basement» und «Switched Before Birth» Regie geführt hat. «Girl in Room 13», der im Herbst 2022 anläuft, wird wichtige Themen ans Licht bringen und die Kampagne „Stop Violence Against Women“ des Senders weiter vorantreiben.«Girl in Room 13» ist der neueste Film in der erfolgreichen «Girl In»-Franchise von Lifetime, zu der unter anderem «Girl in the Basement», «Girl in the Shed», «Girl in the Box» und «Girl in the Bunker» gehören. Das Projekt wird von Motel Productions Inc. für Lifetime produziert. Tim Johnson, Stacy Mandelberg und Yvonne Chotzen fungieren als ausführende Produzenten. Das Drehbuch zum Film stammt von Maria Nation (The Gabby Douglas Story), Regie führt Elisabeth Rohm.«Girl in Room 13» basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte von Grace (Dias), die Opioid-abhängig war, nachdem ihr Arzt sie wegen einer Sportverletzung in sehr jungem Alter verschrieben hatte, und die nach drei Entziehungskuren endlich bereit ist, ihr Leben zu ändern. Unter den wachsamen Augen ihrer Mutter Janie (Heche) nimmt Grace einen Job im Restaurant ihrer Familie an. Doch ihre Vergangenheit lässt sie nicht los, und als ihre Freundin sie dazu zwingt, sich mit ihrem ehemaligen Liebhaber und Drogendealer Richie (Montesi) zu treffen, findet sie sich in einem Hotelzimmer ohne Ausweg wieder. Richie vergewaltigt Grace wiederholt, zwingt sie, Drogen und Alkohol zu konsumieren, und lässt sie hungern – alles, um sie zu brechen, damit sie gefügig wird und in den Menschenhandel verkauft werden kann. Janie weigert sich, ihre Tochter aufzugeben, auch wenn ihr Mann und die örtliche Polizei glauben, dass Grace zu einem Leben als Drogenabhängige zurückgekehrt ist. Janie macht vor nichts Halt und entdeckt die dunkle Welt des Menschenhandels und die schockierenden Statistiken über seine weit verbreiteten Opfer und seine unerwarteten Komplizen.