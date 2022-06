Blockbuster-Battle

Joseph Gordon-Levitt und Zooey Deschanel versuchen bei sixx ein Liebespaar zu werden, Gerard Butler muss bei RTL Morgan Freeman beschützen und Chadwick Boseman ist der König von Wakanda und ProSieben.

(RTL, 20:15 Uhr)Der Secret-Service-Agent Mike Banning, der als Personenschützer für Präsident Trumbull arbeitet, wird für ein Attentat während eines Angelausflugs des Präsidenten verantwortlich gemacht, bei dem alle außer Trumbull und ihm getötet werden. Von seiner eigenen Behörde und dem FBI verfolgt, versucht Banning, seinen Namen reinzuwaschen und die wahre terroristische Bedrohung aufzudecken. Dabei hilft ihm sein Vater, der Vietnam-Veteran Clay. Quotenmeter hatte in seiner Kino-Kritik vor drei Jahren nur wenig warme Worte für den Film übrig: „Zumindest in der ersten Hälfte kann man sich noch an der Haptik der vielen Explosionen erfreuen. Zumindest, sofern man überhaupt etwas erkennt. Denn eine übersichtliche Optik darf man nach der ansehnlich inszenierten Eröffnungsszene genauso wenig erwarten wie eine überraschende Story oder das Kunststück, dass einem die emotionalen Belange der Hauptfigur im dritten Film dann endlich mal interessieren.“Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Der nächste Actioner aus dem Marvel-Universum: Der Oscar-prämierte Kinohit mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle führt die Ereignisse aus "Captain America: Civil War" fort. Nach dem Tod seines Vaters wird Prinz T'Challa zum König von Wakanda ernannt - einem technologisch weit fortgeschrittenen, abgeschotteten Land in Afrika. Schon bald entfacht jedoch ein skrupelloser Kampf um den Thron und der König muss auf die Kräfte von Black Panther zurückgreifen, um sein Land zu retten. Quotenmeter war in seiner Kino-Kritik hellauf begeistert: „«Black Panther» hat den Sound, den Look und die Fallhöhe, die einem adligen Superhelden gebührt. Stärker hat noch kein Marvel-Protagonist sein Filmdebüt im Rampenlicht gefeiert.“Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 9IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Als Tom auf die hübsche Summer trifft, ist es für ihn Liebe auf den ersten Blick. Obwohl Summer eine Beziehung kategorisch ausschließt, kommen sich die beiden langsam näher. Gemeinsam gehen die sie durch eine turbulente Zeit, die ihre Verbindung zueinander auf eine harte Probe stellt. Besonders Tom erlebt dabei ein Wechselbad der Gefühle. Ist seine Liebe am Ende stark genug für ein Happy End mit seiner Traumfrau?Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 8IMDb User Rating: 8