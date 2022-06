Erfreuliche Premiere für Kassandra Wedel

Quotennews

Die taube Schauspielerin debütierte am Donnerstagvorabend bei «In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte».

Am Donnerstag besuchten Christoph Maria Herbst und Anette Frier die werktägliche Spielshow, die von Kai Pflaume aus Hamburg moderiert wurde. Die zwei Komiker waren in den Teams Bernhard Hoecker und Elton vertreten und verhalfen der Show zu einer Reichweite von 2,61 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 18,3 Prozent. Mit 0,18 Millionen jungen Menschen wurden 7,2 Prozent Marktanteil generiert.Im Anschluss stand Folge 295 vonauf dem Programm, in der Kassandra Wedel als Dr. Alice Lipp zum ersten Mal zu sehen war. Die Episode namens „Durchatmen“, in der die gehörlose Wedel das erste Mal zu sehen war, generierte 2,02 Millionen Zuschauer und fuhr mittelmäßige 10,8 Prozent Marktanteil ein. Beim jungen Publikum sorgte die Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks für eine Reichweite von 0,29 Millionen und 8,1 Prozent.Susanne Holst präsentierte um 19.45 Uhr. 1,20 Millionen Zuschauer wollten wissen, ob Musik als Beruhigungsmittel eingesetzt werden kann. Das sorgte für einen Marktanteil von schlechten 5,8 Prozent. 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige bekamen die Antwort, ob damit Schweißausbrüche beispielsweise beim Zahnarztbesuch verhindert werden könnten. Der Marktanteil lag bei enttäuschenden 5,9 Prozent.