RTL mit Themenabend rund um Kinderwunsch und Geburt

TV-News

In einem neuen Reportage-Format wird ein RTL-Reporter zu einem Geburtenhelfer ausgebildet und ein «Extra Spezial» befasst sich mit unerfüllten Kinderwünschen.

Das RTL-Magazingibt derzeit ein paar Rätsel auf, denn so unstet wie die Sendung derzeit gesendet wird, war die Programmplanung noch nie. In diesem Jahr war «Extra» – außer freitags – bislang an jedem Werktag im Programm, im Februar mit einer Spezial-Ausgabe am späten Donnerstagabend sowie am 1. Juni in der Primetime am Mittwochabend. Im März und April ging das von Nazan Eckes moderierte Format viermal in Folge am Dienstag auf Sendung, zuletzt wechselte man wieder zurück auf den angestammten Platz am Montagabend. Dort ist es aber nicht mehr regelmäßig zu sehen, sondern lediglich im Programm, wenn RTL kein Showformat mit einer Dauer von mehr als zwei Stunden zuvor im Programm hat.Nun hat RTL für Donnerstag, den 7. Juli, einen Themenabend angekündigt, der sich um die Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt dreht. Der Abend beginnt dem neuen Format, in dem der RTL-Reporter Ralf Herrmann ein Jahr lang in den Beruf der Hebamme geschlüpft ist und über Monate hinweg werdende Mütter und ihre Hebammen auf dem Weg zur Geburt begleitet hat. Dabei erlebt er emotionale Tage im Kreißsaal, einen dramatischen Kaiserschnitt und schmerzhafte Momente im Wehen-Simulator. Während seiner Erfahrungsreise verschlägt es ihn auch nach Afrika, wo er die ungewöhnliche Arbeit der dortigen Hebammen kennenlernt. Ziel des Reporters ist es, am Ende ein Kind per Hausgeburt mit auf die Welt zu begleiten.Im Anschluss sendet RTL dann ein neues. Die Sondersendung trägt den Titelund befasst sich mit der psychischen Belastung von Menschen, die ungewollt keine Kinder haben. Dafür treffen Reporter ein kinderloses Paar, das den Kinderwunsch mit einer künstlichen Befruchtung verwirklichen möchte, sowie zwei Single-Frauen, die sich über eine Samenspende erkundigen, und sie besuchen das erste „Retortenbaby“ der Welt aus dem Jahr 1978.