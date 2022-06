Hande hoch: Conor raubt für Drogen

Soap-Check

Bei der Serie «Unter Uns» hadert Ute mit dem Schicksal von Conor, der auf die schiefe Bahn gerät.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Sandra beobachtet mit gemischten Gefühlen, dass Nici sich auf die Suche nach ihrem Vater macht. Bernd bietet Nici an, mit den Möglichkeiten der Polizei nach dem fremden Mann zu suchen. Dabei werden sie von Bernds Vorgesetzten erwischt. Hendrik plant mit Philip den perfekten Heiratsantrag. Aber Lilly und Amelie verplappern sich gegenüber Britta, die nun weiß, was Hendrik am Abend vorhat. Als Hendriks Planung versagt, muss Britta ihn am Ende ermutigen, trotz aller widrigen Umstände um ihre Hand anzuhalten. Anette bekommt ein Bild, das ihren Dirk mit einer anderen im ausgelassenen Liebesspiel zeigt. Aufgebracht will sie sich sofort rächen. Um Schlimmeres zu verhindern, versucht Sandra sie aufzuhalten. Dabei fällt Anettes Handy ins Klo – ausgerechnet, als die Frau des Vermieters anruft. Sara weiß nicht, wie es nach ihrem Auszug aus der WG weitergehen soll. Sie beschließt, ihrem Kind das zu geben, was sie selbst in ihrer Kindheit so genossen hat. Wärme und Geborgenheit. Soll sie zu Mona und Jens nach Bremen ziehen?Um seine Schulden von der geplatzten Erbschaft auszugleichen, betreibt André heimlich einen Cateringservice mit Lebensmitteln aus der „Fürstenhof“-Küche. Doch Werner fallen schnell Unregelmäßigkeiten bei den Lebensmittelrechnungen auf und er fordert von seinem Bruder eine Inventur. Als am nächsten Tag wieder Zutaten fehlen, fällt der Verdacht auf Josie. Als Henning Shirin und Gerry bei einem Kuss erwischt, stellt er seine Freundin zur Rede und kann nicht glauben, dass sie sich tatsächlich in Gerry verliebt hat. Shirin spricht mit Gerry und gesteht ihm, wie tief ihre Gefühle sind, und dass sie ihn und nicht Henning an ihrer Seite sieht. Doch Gerry will keine voreiligen Entscheidungen treffen und fühlt sich an sein Versprechen gegenüber Merle gebunden. Nachdem Christoph Verdacht geschöpft hat, stellt er Werner und Erik zur Rede, warum sie in seiner Vergangenheit schnüffeln. So erfährt er, wer die neue Anteilseignerin am „Fürstenhof“ ist. Zunächst weiß Christoph nicht, was er davon halten soll und befürchtet, dass Ariane mit ihrem Plan, seine Ex-Verlobte gegen ihn aufzubringen, Erfolg hat. Doch dann erhält er eine E-Mail. Carolin will Max helfen und bietet ihm an, bei der Reparatur des Hüttendachs mit anzupacken. Dabei stellen die beiden jedoch fest, dass die Dachbalken von Holzwürmern befallen sind und ihr Vorhaben schwieriger als gedacht ist. Daraufhin beschließen Max und Vanessa, gemeinsam zu den Sonnbichlers zu ziehen, und Carolin freut sich sehr über die neuen Mitbewohner.Annalena bittet Mike, die Anzeige gegen Tina fallenzulassen. Gelingt es Mike, seine Wut zu zügeln? Sarah ist ganz beseelt, als Jenny an die Hochzeitsvorbereitungen gehen will. Wird Pfarrer Burman ihnen den kirchlichen Segen geben? Um sich für eine neue Bewerbung an der Kunsthochschule ausreichend vorzubereiten, bittet Joschi Gregor um Urlaub. Wie wird der Brunnerwirt reagieren?Nach dem Überfall glaubt Ute, Conor endgültig an die Drogen verloren zu haben. Auch Conor ist schwer erschüttert von seiner Tat. Als Corinna Chris bei einer wichtigen Abgabe hilft, bestärkt er sie, auch ihr eigenes Projekt voranzutreiben. Plötzlich sind sie einander wieder ganz nah. Jakob will den Brautstrauß und damit das Thema Hochzeit loswerden. Wie sich herausstellt, ist das gar nicht so einfach.Nach Maximilians Übergriff wird es immer schwerer, ihn im Zentrum zu halten. Simone steht zu ihm, aber ihr gehen die Argumente aus. Isabelle leidet unter den Folgen von Caspars Angriff. Yannick will sie ablenken - und zunächst scheint das auch zu funktionieren. Imani ist sehr erleichtert, als Maja für sie eintritt. Obwohl ihr Aufenthaltsstatus weiter unsicher ist, blickt sie hoffnungsvoll in die Zukunft.Erik stellt Lilly zur Rede, aber die will nur, dass Martin schnell wieder auf die Beine kommt. Allerdings glaubt Erik, dass Martin Lilly ausgenutzt und sie beklaut hat, um sich Alkohol zu kaufen. Weil Philip vor Noah behauptet hat, er hätte eine neue Flamme, will er auf Sunnys Geburtstag nicht ohne Date auftauchen. Eigennützig fragt er Anna, mit der er vor ein paar Wochen schon mal ausgegangen ist. Tatsächlich geht Philips Scharade auf.Für Carlo geht es endlich los. Er und Daria sind nun offiziell die Besitzer der Bar 51. Doch es gelingt ihnen nicht, unbeschwert in den ersten Abend zu starten. Schon tagsüber zeichnen sich erhebliche Probleme ab. Sam und Jan machen keinen Hehl daraus, dass sie Daria nicht als neue Co-Chefin wollen. Nachdem auch Meike und George noch einmal Bedenken geäußert haben, muss sich Carlo eingestehen, dass ihn die Situation mehr belastet, als er dachte. Nun sitzt er wegen Daria zwischen allen Stühlen und fragt sich, was er tun soll.Lynn ist unwillkürlich eifersüchtig, als Chiara für Denny eine Überraschungsparty zu dessen bestandener Gesellenprüfung geben will. Weil Lynn ihr aber Hilfe versprochen hat, packt sie mit an und versucht Chiara – auch aus Selbstschutz – auf der Feier mit Denny zu verkuppeln. Der überrumpelte Denny lässt Chiara jedoch abblitzen und stellt klar, dass er ihr die Lüge um Luna zwar verzeiht, als Freundin aber mit ihr abgeschlossen hat. Lynn schämt sich, weil sie zunächst Erleichterung empfindet. Dann besinnt sie sich aber auf ihre Freundschaft mit Chiara und tröstet sie. Schließlich knöpft sich Lynn Denny vor, weil er Chiaras Gefühle unnötig verletzt hat. Während sie mit ihm abrechnet, kommen ihr allerdings ihre eigenen Gefühle in die Quere. Sie kann sich nicht länger zurückhalten und küsst den überraschten Denny.