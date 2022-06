Disney wirft Peter Rice raus

Köpfe

Der Manager leitete zuletzt mit Dana Walden die Studios und konnte auf erfolgreiche Projekte zurückblicken.

Der Micky-Maus-Konzern hat sich kurzfristig von Peter Rice getrennt. Wie amerikanische Fachblätter wie „Variety“ berichteten, habe Disney-CEO Bob Chapek ihm mitgeteilt, dass er wohl nicht seine Zustimmung habe und deshalb gehen müsse. Das habe der britische Manager, so berichten es Insider, nicht kommen sehen.Rice war in der Film- und Fernsehindustrie sehr beliebt. Bei Fox Searchlight Pictures baute er Beziehungen mit Baz Luhrmann und Danny Boyle auf. Unter seiner Amtszeit wurden Hits wie «Moulin Rouge» und «Slumdog Millionaire» produziert. Im Jahr 2009 übernahm er die FOX-Sender und zehn Jahre später – mit dem Verkauf von 21st Century Fox an Disney, übernahm er zusammen mit Dana Walden das Fernsehgeschäft des Konzerns.„Ich bin so stolz auf die Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben, auf die Freundschaften, die wir geschlossen haben, und auf den beständigen Erfolg, den wir gefeiert haben. Wir haben die Ehre, in der größten und kreativsten Branche der Welt zu arbeiten, und das in einer Zeit enormer Veränderungen. Inmitten dieses Wandels haben wir gemeinsam erstaunliche und preisgekrönte Fernsehsendungen geschaffen, und ich bin Ihnen auf ewig dankbar für Ihre Freundlichkeit und Großzügigkeit auf diesem Weg“, teilte Peter Rice seinen Mitarbeitern mit.