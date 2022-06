CBS holt «Secret Celebrity Renovation» zurück

US-Fernsehen

Die zweite Staffel wird Ende Juli 2022 starten. Dann gehört auch Mariano von «Survivor» zum Team.

Das Network CBS gab am Donnerstag bekannt, dass die zweite Staffel der CBS Original Reality-Serie,in der Prominente aus Sport, Musik und Unterhaltung die Chance haben, einer bedeutenden Person, die ihnen zum Erfolg verholfen hat, eine überraschende Renovierung ihres Hauses zu schenken, am Freitag, den 22. Juli, auf dem CBS Television Network Premiere haben wird. Die Serie wird auch als Live-Stream und auf Abruf auf Paramount+ zu sehen sein. «Entertainment Tonight»-Moderatorin Nischelle Turner kehrt als Moderatorin der zweiten Staffel zurück.Rob "Boston Rob" Mariano («Survivor»), Heimwerker und Fernsehpersönlichkeit, verstärkt das Designteam an der Seite der wiederkehrenden Innenarchitektin Sabrina Soto («Design Star»). Zu den prominenten Persönlichkeiten, die in dieser Staffel ihre Dankbarkeit gegenüber jemandem in ihrer Heimatstadt zeigen, gehören Utkarsh Ambudkar («Ghosts»), die Tony Award-Gewinnerin Annaleigh Ashford, der NBA-All-Star Devin Booker sowie die Grammy-Award-Gewinnerin und Reality-TV-Persönlichkeit Kandi Burruss, Olympiasieger im Eiskunstlauf Nathan Chen, Super-Bowl-Champion Aaron Donald, Billy Gardell («Bob Hearts Abishola»), die preisgekrönte Singer-Songwriterin Debbie Gibson, der legendäre NBA-Champion Shaquille O'Neal und die Grammy-nominierte Sängerin Nicole Scherzinger."Die tiefe Verbundenheit zwischen unseren Prominenten und den Menschen, die ihnen auf ihrem Weg zum Ruhm geholfen haben, kommt in der zweiten Staffel von «Secret Celebrity Renovation» so authentisch rüber", so der ausführende Produzent Robert Horowitz. "Die emotionale Reise und die erstaunlichen Veränderungen in den eigenen vier Wänden machen diese Show zu einer wahrhaft herzerwärmenden Stunde des familiären Co-Viewings."