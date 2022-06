Bravo startet neunte «Married to Medicine»

US-Fernsehen

Bereits in einem Monat können sich die Zuschauer auf neue Reality-Storys freuen.

Der Unterhaltungssender Bravo bringtzurück. Die Serie wird nicht nur ab Sonntag, den 10. Juli, um 21.00 Uhr bei Bravo zu sehen sein, sondern auch bei Peacock am nächsten Tag zur Verfügung gestellt. Dr. Jacqueline Walters, Dr. Simone Whitmore, Dr. Heavenly Kimes, Dr. Contessa Metcalfe, Quad Webb, Toya Bush Harris und Anila Sajja kehren zurück.Die Serie zeichnet das Leben von sieben Frauen in der medizinischen Gemeinschaft von Atlanta auf, wobei vier der Frauen selbst Ärztinnen sind, während die anderen Ehefrauen von Ärzten sind. Es zeigt die Gruppe, wie sie ihre sozialen Kreise, Karrieren und Familien in Einklang bringt.«Married to Medicine» wird von FremantleMedia North America produziert und von Purveyors of Pop entwickelt, wobei Matt Anderson, Nate Green, Mariah Huq, Michael Beck, Paul Yuan und James Smith-Hill als Executive Producer fungieren.