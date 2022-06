AT&T supportet HBO Max nicht mehr

Vermischtes

Der Telekommunikationskonzern wirft seine frühere Tochterfirma aus dem Angebot bestehender Tarife.

AT&T hat in aller Stille HBO Max als gebündelte Vergünstigung für neue Kunden mit seinem höchsten unbegrenzten Mobilfunktarif gestrichen. Der Schritt des Telekommunikationsanbieters kommt zwei Monate nachdem AT&T WarnerMedia ausgegliedert und an Discovery verkauft hat, um Warner Bros. Discovery zu gründen. Zuvor war HBO Max ohne Aufpreis mit dem AT&T Unlimited Elite-Mobilfunktarif verfügbar – und vor der Einführung von HBO Max hatte der Netzbetreiber HBO bereits seit 2017 kostenlos in seinen teuersten Mobilfunktarifen angeboten.AT&T-Kunden, die HBO Max ohne zusätzliche Kosten in früheren Angeboten erhalten haben, sind nicht betroffen; sie werden weiterhin Zugang zu dem Streaming-Dienst haben, solange sie ihren Vertrag behalten. Das Telekommunikationsunternehmen hat in dieser Woche den AT&T Unlimited Premium Plan (der Unlimited Elite ersetzt) eingeführt, der 50 Gigabyte Hotspot-Daten enthält, aber nicht mehr HBO Max beinhaltet, wie „Mobile Internet Resource Center“ berichtet."HBO Max ist ein großartiger Service, aber wir experimentieren ständig mit den Funktionen, die wir unseren Kunden anbieten, um ihnen den besten Wert zu bieten", sagte ein AT&T-Vertreter in einer Erklärung gegenüber „Variety“.