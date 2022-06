Beth Schwartz mischt bei «Dead Boy Detectives» mit

US-Fernsehen

Die Produzentin ist vor allem für ihre Arbeit an der Superhelden-Serie «Arrow» bekannt.

HBO Max hat Beth Schwartz als Co-Showrunnerin für die Seriebei HBO Max an Bord geholt. Schwartz wird die Serie nun gemeinsam mit Steve Yockey leiten. Es ist nicht das erste Mal, dass Schwartz bei einer Serie, die auf einer DC-Serie basiert, das Ruder in die Hand nimmt. Sie war bereits Showrunnerin bei den letzten beiden Staffeln von «Arrow» bei The CW. Sie ist auch für die Entwicklung der Netflix-Serie «Sweet Tooth» bekannt, bei der sie als Co-Showrunnerin für die erste Staffel fungierte.Die Serie «Dead Boy Detectives» wurde im April von HBO Max mit acht Episoden in Auftrag gegeben. Das Format basiert auf Charakteren, die von Neil Gaiman und Matt Wagner für DC geschaffen wurden. Das Projekt wird als Geistergeschichte beschrieben, die Verlust, Trauer und Tod durch die Linse von Edwin Payne und Charles Rowland, zwei toten britischen Teenagern, und ihrem sehr lebendigen Freund, Crystal Palace, erforscht.Yockey schrieb die Pilotfolge. Yockey, Jeremy Carver und Greg Berlanti sowie Sarah Schechter von Berlanti Productions fungieren zusammen mit Schwartz als ausführende Produzenten. Lee Toland Krieger führte bei der Pilotfolge Regie und fungierte neben David Madden auch als ausführender Produzent der Pilotfolge. Warner Bros. Television ist das Studio. Yockey, Carver, Berlanti Productions und Krieger stehen alle unter einem Gesamtvertrag bei WBTV.