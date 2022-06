ITV America befördert Jordana Hochman

Köpfe

Die Produzentin hat zahlreiche Reality-Shows mitentwickelt und -produziert. Nun soll sie das Unternehmen leiten.

Jordana Hochman wurde zur Executive Vice President und Leiterin der Programmabteilung bei ITV America befördert. Hochman wurde 2019 zur Executive Vice President und Leiterin der Ostküsten-Programmierung ernannt und wird nun ihren Verantwortungsbereich auf Produktionen an beiden Küsten ausweiten. In ihrer Zeit bei ITV America hat sie unter anderem Netflix' «Queer Eye», Bravos «The Real Housewives of New Jersey», A&Es «The First 48» und die kommende Dokumentation «Exposing Parchman» mitentwickelt. Sie arbeitet auch an kommenden Projekten für Netflix , Hulu und Starz.Hochman kam 2013 zu ITV America, nachdem sie zunächst als Vice President of Programming bei Leftfield Pictures tätig war. Zuvor war sie Vizepräsidentin für aktuelle Serien bei Oxygen Network und arbeitete in der Non-Fiction-Abteilung von A&E , wo sie Serien wie «Intervention» betreute. Ihre Produktionskarriere begann sie bei MTV, wo sie unter anderem an «Total Request Live», «True Life» und «MADE» arbeitete."Jordana hat eine Schlüsselrolle für den Erfolg von ITV America gespielt, indem sie unsere Inhalte durch ihre hervorragende Arbeit an Serien wie «Queer Eye» und so vielen anderen aufgewertet hat", sagte David George, CEO von ITV America. "Ihr Gespür dafür, was Käufer brauchen, um sich auf einem harten Markt durchzusetzen, und ihre jahrelange praktische Erfahrung in der Produktion sind seit fast einem Jahrzehnt unsere Geheimwaffen. Die Tatsache, dass Jordana nun die Programmplanung an beiden Küsten leitet, ist ein gutes Zeichen für die Zukunft von ITV America und unseren Partnern."