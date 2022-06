Öffentlich-rechtliche Serien dominieren Südkorea

Hintergrund

Sowohl am Vorabend als auch in der Primetime: Die Südkoreaner verfolgen gerne Dramen beim Korean Broadcasting System. Die meisten Serien sind entweder 50 und 100 Episoden lang und dienen danach als auserzählt.

In fünf Jahren feiert die öffentlich-rechtliche Hörfunk- und Fernsehstation Korean Broadcasting System (KBS) ihren 100. Geburtstag. Landesweit bietet man unter anderem sieben Radiosender an, zwei Hauptstationen und einen Ultra-High-Definition-Kanal mit dem Best-of der anderen Kanäle. Außerdem bekommen die Fernsehzuschauer, die 2.500 Won bezahlen müssen (rund 1,90 Euro), noch einen Kultursender, Drama-Kanal, Sportsender und Unterhaltungskanäle für Frauen und Kinder geboten. Knapp ein Fünftel des Senderbudgets kommt aus dem Verkauf von Werbung, weshalb das öffentlich-rechtliche Fernsehen eher dem westlichen Privatfernsehen gleicht – mit einem Unterschied. Die Serien leben von einem besonderen Soundtrack. Die Protagonisten singen in den Serien und sind deshalb auch ein Drama mit einem musikalischen Höhepunkt.In den vergangenen fünf Jahren wardie erfolgreichste Fernsehserie. Das Drama, das aus 106 Episoden bestand, wurde samstags und sonntags zwischen dem 15. September 2018 und 17. März 2019 ausgestrahlt. Das Drama beginnt damit, dass Kim Do-ran bei ihren Pflegeeltern lebt. Ihre Mutter war kurz nach ihrer Geburt verstorben und ihr Vater wurde vor 28 Jahren inhaftiert. Die Geschichte um die wahre Vaterschaft erreichte im Durchschnitt 9,25 Millionen Fernsehzuschauer beim Sender KBS2. Die Schauspielerin Uee, die Kim Do-ran, verkörperte, war zuletzt auch in der Serie «Ghost Doctor» zu sehen.Ein Jahr zuvor produzierte Studio Dragon und KBS die 52-teilige Serie, die ebenfalls samstags und sonntags zwischen September 2017 und März 2018 ausgestrahlt wurde. Die Serie war zwischen 19.55 und 21.15 Uhr zu sehen. In der Serie geht es um eine Frau, die die Chance hat, in der Gesellschaft aufzusteigen, aber in ein Loch fällt und schließlich eine Möglichkeit entdeckt, ihr Glück zu finden. 8,37 Millionen Zuschauer wollten die Geschichte sehen, in der eine fehlgeleitete Liebe einer Mutter dazu geführt hat, dass ihre Töchter vertauscht wurden, und so tritt die Heldin Seo Ji-an in den Chaebol-Haushalt ein, um ein besseres Leben zu führen, ohne zu wissen, dass sie in Wirklichkeit nicht ihre lange verlorene Tochter ist, sondern ihre "ehemalige Zwillingsschwester" Seo Ji-soo.Bis März 2022 lief der jüngste Hit des Senders KBS2 namens, in der Dan Dan (Lee Se-hee) mit ihrem Vater, Stiefbruder Dae Bum, dem stets erfolglosen Geschäftsmann und ihrer Stiefmutter zusammenlebte. Da sie sich vom Glück verlassen fühlt, steigt sie auf einen Berg. Dort trifft Dan Dan auf Young Guk (Ji Hyun-woo), der in einem Anzug wandert. Young Guk ist der fähige Vorsitzende eines Unternehmens und Witwer mit drei Kindern. Das recht kitschige Drama bekam 52 Episoden und wurde ebenfalls am Wochenende ausgestrahlt. 6,96 Millionen Menschen verfolgen die Geschichte in der Fernsehsaison 2021/2022.klingt auch eher seicht: Song Young-dal (Cheon Ho-jin) und Jang Ok-boon (Cha Hwa-yeon) sind seit vielen Jahren verheiratet und haben vier Kinder: Joon-sun (Oh Dae-hwan), Ga-hee (Oh Yoon-ah), Na-hee (Lee Min-jung) und Da-hee (Lee Cho-hee). Das dritte Kind Na-Hee ist Ärztin und arbeitet mit ihrem Mann, dem Arzt Yoon Gyu-jin (Lee Sang-yeob), im selben Krankenhaus. Sie verliebten sich während ihres Medizinstudiums ineinander und heirateten, aber ihr Eheleben läuft nicht besonders gut. Die Serie wurde zwischen März und September 2020 ausgestrahlt und die 100 produzierten Episoden sind für durchschnittlich 6,89 Millionen Südkoreaner interessant gewesen.Die Fernsehstation fährt am werktäglichen Vorabend ebenfalls gute Werte ein. Zwischen 15. Februar und 2. Juli 2021 setzte man auf 100 Episoden der Serie, in der die Modesignerin Go Eun-jo (Lee So-yeon) die Menschen um sie herum glücklich machen möchte. Doch ihre Freunde verraten sie und deshalb schwört sie Rache. Bis zu zweieinhalb Millionen Menschen verfolgten die Serie, die von «Red Shoes» abgelöst wurde.Die Drama-Serie mit Choi Myung-gil, So Yi-hyun und Park Yoon-jae lief bis Mitte Dezember des vergangenen Jahres. Die Fernsehstation KBS2 strahlte täglich eine neue Episode aus, die zwar 40 Minuten andauerte, aber von 20 Minuten Werbung unterbrochen wurde. Das Format startete mit etwa zwei Millionen Zuschauern, ehe am Ende drei Millionen Menschen einschalteten. Auch hier stand Rache im Mittelpunkt: Kim Jem-ma, die Tochter einer herzlosen Mutter, suchte ihren Bruder und Vater.Bis zum 20. Mai 2022 wirdam werktäglichen Vorabend ausgestrahlt. Das Format bezeichnete sich als „die Geschichte dreier Familien, die einen Einblick in die Bedeutung von Familie und Liebe gibt“. Obwohl das Format herzlicher ausfiel, war die Serie keineswegs ein Misserfolg. Seit Dezember 2021 schalteten etwa zweieinhalb Millionen Menschen ein. Im Sommer wird die öffentlich-rechtliche Fernsehstation aufsetzen. Die 100-teilige Serie stammt von Kim Min-joo und zeigt die Suche nach der Antwort auf das Leben in einem verrückten Kampf von drei Frauen, die eine Tragödie durchleben.Das öffentlich-rechtliche Fernsehen von Südkorea bietet einen großen Mix aus verschiedenen Genres. Liebesgeschichten sind genauso beliebt, wie etwa Dramen um Rache. Allerdings setzten die Macher auf abgeschlossene Serien und produzieren in der Regel dann auch 50 oder 100 Episoden. Dies könnte auch ein Vorbild für den amerikanischen und deutschen Markt sein, denn so hangeln sich Formate nicht von Staffel zu Staffel und enden womöglich mit einem Cliffhanger. Jedoch wird eine Systemumstellung eher unmöglich sein, da ARD und ZDF bei ihren vielen Krimis bleiben werden und das amerikanische Fernsehen auf Miniserien giert.