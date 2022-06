Tennis oder DTM - Der sportliche Samstag

Quotennews

ProSieben versucht sich weiter mit «ran racing: DTM», das Zweite wollte mit der «ATP» punkten.

Die DTM bei ProSieben schaffte es einfach nicht, den richtigen Gang einzulegen. Das gestrige Rennen, übertragen aus dem Italienischen Imola, schaffte es ab 13:00 Uhr auf lediglich 0,33 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 4,1 Prozent. Damit lief es auch Sicht der Reichweite deutlich schlechter als zuletzt am 22. Mai, als bis zu 0,41 Millionen Menschen vor den Bildschirmen registriert wurden. Dennoch lag der Sender aus Unterföhring mit den gestern erreichten 4,1 Prozent in etwa auf der Leistung des 22. Mai. Damals ergaben sich in der Spitze lediglich 4,2 Prozent.Die Zielgruppe wertete das Gesamtbild auf. Mit 0,16 Millionen Umworbenen ab 13 Uhr kamen ordentliche 9,4 Prozent zustande. Mit diesen Zahlen, grade im Bereich der jüngeren Zuschauer, konnte das ZDF zu keiner Zeit mithalten. Die Partie Medwedew gegen Otte holte beim Zweiten ab 14:30 Uhr magere 0,06 Millionen jüngere Zuschauer und daher einen schwachen Marktanteil von 3,3 Prozent. Anders als bei ProSieben rettete hier eher die Gesamtreichweite das Bild der Übertragung.Insgesamt schauten in Mainz 0,8 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu, der Marktanteil von 8,7 Prozent ist hier zwar auch kein Ass, dennoch auch kein Doppelfehler. Im Anschluss zeigte der öffentlich-rechtlichen Sender noch die Zusammenfassung der Partie Carreno Busta gegen Kyrgios vor 0,95 Millionen Zuschauern und schwächeren 0,05 Millionen jüngeren Fernsehenden. Die Marktanteile lagen da insgesamt bei 10,0 Prozent und 2,6 entsprechend jungen Prozent.