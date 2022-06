Podstars

Der Podcast der Süddeutschen Zeitung blickt jeden Tag auf besondere Ereignisse zurück.

Die Süddeutsche Zeitung, eine überregionale Tageszeitung, welche schon seit 1945 in München verlegt wird. Täglich informiert sie Menschen in ganz Deutschland über das aktuelle Weltgeschehen. Um mit dem Lauf der Zeit zu gehen, kam die Idee, gemeinsam mit dem Streamingdienst Spotify, einen Podcast ins Leben zu rufen. ‚Geschichte Daily‘ war geboren. Ganz exklusiv auf Spotify startete die Sendung am 14. März 2022.‚Geschichte Daily‘ geht hierbei in eine ganz andere Richtung als die meisten Podcasts. Die Zukunft ist spannend, welche neuen Technologien gibt es? Was ist der Trend von morgen? Doch was ist eigentlich mit der Vergangenheit und unserer Geschichte als Menschheit? Dieser Frage möchte ‚Geschichte Daily‘ auf den Grund gehen. Wer nun an langweiligen Geschichtsunterricht aus der Schule denkt, der irrt sich. In cooler Aufmachung und mit absolut spannenden und pikanten Themen eignet sich der Podcast vor allem für junge Leute. Doch auch die ältere Generation kann in Geschichte Daily noch so Einiges dazulernen.Ganz ungeniert widmet sich der Podcast Themen wie: Warum ist in der Klimakrise so lange nichts passiert? Seit wann gibt es Memes? Wie sahen die ersten Pornos aus? Warum spielt Alkohol im Leben der Menschen eine so große Rolle?Der Podcast reist so mitsamt seiner Zuhörer durch die Zeit und das zurück in die Vergangenheit. So werden endlich die wirklich interessanten Themen unserer Menschheitsgeschichte behandelt. Von Impfen über Russland, Künstliche Intelligenz, Propaganda, Gayrights und die Oscars. Zu jedem Thema gibt es eine Staffel, welche aus fünf interessanten und spannenden Folgen besteht. Fragen wie: Wer war der erste Schwulenaktivist in Deutschland? Wie war das Leben als Lesbe in der NS-Zeit? Oder gab es eine Queere Partyszene im Deutschen Reich? finden sich unter der Staffel Gayrights.Der Podcast startete erst am 14. März und veröffentlicht seitdem täglich von Montag bis Freitag exklusiv auf Spotify neue spannende Folgen. Produziert und moderiert wird der Podcast ‚Geschichte Daily‘ hauptsächlich von Antonia Franz, Carolin Lenk, Magdalena Pulz, Julia Ongyerth, Carlo Sarsky, Tami Holderried, Laura Teberl, Franziska von Malsen, Victoria Michalczak und Vinzent-Vitus Leitgeb. Eine Folge dauert meist nicht länger als 8 Minuten, wodurch sie sich perfekt dafür eignen sich in kurzer Zeit absolut Spannendes und Wissenswertes aus dem Bereich Geschichte anzuhören. Wer also Antworten auf spannende und pikante Fragen aus der Vergangenheit haben möchte, sollte unbedingt bei 'Geschichte Daily 'reinhören. Historische Momente werden den Zuhörern und Zuhörerinnen absolut unterhaltsam und interessant nähergebracht. Denn Geschichte ist alles andere als langweilig und das beweist der Podcast 'Geschichte Daily'.