«All Together Now» macht wieder etwas Boden gut

Quotennews

Nach deutlichen Quotenverlusten in der Vorwoche kämpfte sich das Format gestern wieder ein Stück nach oben.



Insgesamt hat Sat.1 fünf Ausgaben des neuen Musikformatsgeplant. Gestern stand mit der dritten Folge somit die Halbzeit an. Die Kandidaten haben 100 Sekunden Zeit, um die Jury, die aus 100 Profi-Musiker besteht, zu überzeugen und zum Mitsingen zu bewegen. Es winkt ein Gewinn von 10.000 Euro. Der Auftakt ließ sich mit soliden 7,4 Prozent Marktanteil bei 0,39 Millionen Jüngeren in der Zielgruppe noch sehen. Doch in der Vorwoche stürzten die 0,25 Millionen Umworbenen auf mäßige 4,8 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt sah es bislang mit ernüchternden 3,4 sowie 2,5 Prozent ebenfalls recht mager aus.Die gestrige Ausgabe konnte sich dann wieder ein Stück nach oben retten. Diesmal fanden sich 0,69 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein. Langsam hob sich die Sehbeteiligung so auf einen mauen Wert von 3,2 Prozent. Somit hatte das Programm immer noch deutlich Luft nach oben. Auch die Zielgruppe war nun mit 0,32 Millionen Werberelevanten wieder stärker vertreten. So kletterte das Format um zwei Punkte auf solide 6,8 Prozent nach oben.Im Anschluss setzte Sat.1 noch auf zwei Wiederholungen der Show. Zunächst sackte das Format bei 0,33 Millionen Interessenten auf miese 2,1 Prozent ab. Im Anschluss erhöhten die 0,28 Millionen Zusehenden den Marktanteil immerhin wieder auf magere 3,0 Prozent. Auch bei den 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen war ein Rückfall auf ausbaufähige 4,3 Prozent nicht zu verhindern. Bei einer konstanten Reichweite wuchs die Quote im Anschluss jedoch auf solide 6,5 Prozent.